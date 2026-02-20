विज्ञापन
असाधारण परिस्थितियों के कारण असाधारण आदेश... बंगाल SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, जहां न्यायिक अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है. यह देखकर हमें निराशा हुई है. हमें राज्य सरकार से सहयोग की उम्मीद थी.

  • सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में सहायता के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का अनुरोध किया है
  • राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच आरोप-प्रत्यारोप से एसआईआर प्रक्रिया तार्किक विसंगतियों पर अटकी हुई है
  • पश्चिम बंगाल सरकार को एसडीओ और एसडीएम के कर्तव्यों के लिए ग्रुप ए अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी
पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच "विश्वास की कमी" को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत दावों और आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि वे सेवारत और पूर्व जिला न्यायाधीशों को एसआईआर कर्तव्यों के लिए आरक्षित रखें. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि असाधारण परिस्थितियों के कारण उसे यह असाधारण आदेश पारित करना पड़ा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य और ईसीआई के बीच दुर्भाग्यपूर्ण आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एसआईआर प्रक्रिया को लागू करने में पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा ईसीआई के साथ असहयोग की कड़ी निंदा की. न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने दोनों पक्षों की हिचकिचाहट पर चिंता जताई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी चिंता केवल यह है कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो. एसआईआर तार्किक विसंगतियों पर अपीलों या लोगों की सुनवाई के चरण में अटकी हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है.

सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश में कहा, “आरोप-प्रत्यारोप का एक दुर्भाग्यपूर्ण परिदृश्य हमारे सामने आया है, जो दो संवैधानिक पदाधिकारियों, अर्थात् राज्य सरकार और भारत के चुनाव आयोग के बीच विश्वास की कमी को दर्शाता है. अब यह प्रक्रिया तार्किक विसंगति सूची में शामिल व्यक्तियों के दावों और आपत्तियों के चरण में अटकी हुई है.  जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए थे, उनमें से अधिकांश ने मतदाता सूची में शामिल होने के अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं. इन दावों का निपटारा अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया के तहत मतदाता अधिकार अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा किया जाना आवश्यक है.”

मुख्य न्यायाधीश ने जमकर सुनाया

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राज्य सरकार एसडीओ और एसडीएम के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए ग्रुप ए अधिकारियों को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है. राज्य सरकार द्वारा ईआरओ और एईआरओ के कार्यों के लिए नियुक्त अधिकारियों के पद को लेकर पक्षों में विवाद है. राज्य द्वारा नियुक्त ईसीआई के अधिकारियों की वर्तमान स्थिति और पद का निर्धारण करना इस न्यायालय के लिए लगभग असंभव है. प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता के निर्णय में निष्पक्षता सुनिश्चित करने और परिणामस्वरूप मतदाता सूची में शामिल या बाहर करने के लिए, हमारे पास कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचता कि वे कुछ सेवारत न्यायिक अधिकारियों के साथ-साथ एडीजे या जिला न्यायाधीशों के पद पर कार्यरत कुछ पूर्व न्यायिक अधिकारियों को भी उपलब्ध कराएं, जो प्रत्येक जिले में तार्किक विसंगति सूची के तहत दावों के निपटान या पुनरीक्षण में सहायता कर सकें.

सीजेआई ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी को ईसीआई और राज्य सरकार द्वारा इस कार्य में सहायता के लिए नियुक्त अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी. असाधारण परिस्थितियों के कारण, इन सेवारत अधिकारियों का अनुरोध भी असाधारण है. इससे लंबित अदालती मामलों पर भी प्रभाव पड़ेगा. मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीशों की समिति, रजिस्ट्रार जनरल और प्रधान जिला न्यायाधीशों के साथ मिलकर अंतरिम राहत मामलों को एक सप्ताह से दस दिनों के लिए वैकल्पिक न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्णय लेंगे.

'राज्य सरकार से सहयोग की उम्मीद थी'

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, जहां न्यायिक अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है. यह देखकर हमें निराशा हुई है. हमें राज्य सरकार से सहयोग की उम्मीद थी. क्या राज्य सरकार का संचार स्तर यही है?  9 फरवरी के आदेश पर आपने 17 फरवरी को जवाब दिया! आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार अधिकारियों की जांच कर रही है. आपको यह लिखना चाहिए था कि 8500 अधिकारी भेजे गए हैं. हम सूक्ष्म पर्यवेक्षक नहीं हैं. यह देखकर हमें निराशा हुई है. हमें उम्मीद थी कि राज्य सरकार सहयोग करेगी. हमें निजी स्पष्टीकरण नहीं चाहिए. न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा कि दोनों पक्षों में झिझक का भाव है. हमारा प्रस्ताव है कि न्यायिक अधिकारी सहायता कर सकते हैं और प्रक्रिया को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचा सकते हैं.

कैसे काम करेंगे न्यायिक

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीजीपी और कलेक्टर को प्रतिनियुक्त माना जाएगा. न्यायिक अधिकारी द्वारा जारी किया गया निर्देश इस न्यायालय का निर्देश होगा और राज्य सरकार प्रक्रिया के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इसका तुरंत पालन करेगी. चूंकि प्रक्रिया को उच्च न्यायालय में अंतिम रूप देना होगा, इसलिए हम राज्य चुनाव आयुक्त, ईसीआई अधिकारी, मुख्य सचिव, डीजीपी और एएसजी की उपस्थिति में एएजी को कल मुख्य न्यायाधीश से मिलने का निर्देश देते हैं. वे गतिरोध को दूर करने और प्रक्रिया को पूरा करने के संबंध में अपने-अपने प्रस्ताव रखेंगे. अपनाई जाने वाली प्रक्रिया मुख्य न्यायाधीश के अनुसार होगी और हमारी चिंता है कि कार्य सुचारू रूप से शुरू हो और संपन्न हो.

