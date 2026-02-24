जय श्री राम से जय मां काली: क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी बदल रही है अपनी चुनावी रणनीति?

भारतीय राजनीति में सांस्कृतिक प्रतीकों की अपनी अलग ताकत है, और अक्सर इन्हीं नारों और प्रतीकों के जरिए चुनावी संदेश गढ़े जाते हैं. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जय मां काली का उद्घोष इसी बदलाव का संकेत है. यह बदलाव सिर्फ एक नारे का नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति के नए अध्याय का इशारा है. पहले जय श्री राम का नारा बीजेपी की पहचान बन चुका था, खासकर उत्तर और पश्चिम भारत में. लेकिन बंगाल की जमीन पर यह नारा कई बार पार्टी को बाहरी बताने के आरोपों के साथ जुड़ गया. ऐसे में जय मां काली और जय मां दुर्गा का इस्तेमाल एक सोची-समझी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि पार्टी खुद को बंगाल की संस्कृति और भावनाओं से जोड़े और यह लंबे समय से छाए बाहरी के टैग को हटाने की एक बड़ी स्ट्रैटेजी को भी दिखाता है.

बंगाल की सांस्कृतिक धड़कन से जुड़ने की कोशिश

मां काली और मां दुर्गा बंगाल की पहचान का अहम हिस्सा हैं. दुर्गा पूजा यहां सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव है. काली पूजा भी गहरे धार्मिक और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है. ऐसे में इन नारों के जरिए बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि वह बंगाल की मिट्टी और परंपरा का सम्मान करती है. प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के मतदाताओं को लिखे पत्रों और भाषणों में जय मां काली का इस्तेमाल किया. इसका मकसद यह दिखाना है कि पार्टी सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों की बात नहीं कर रही, बल्कि स्थानीय आस्था और संस्कृति को भी अपनाने की कोशिश कर रही है.

महिलाओं पर खास फोकस

दिल्ली की बीजेपी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोलकाता में महिला मोर्चा की सभा में महिलाओं से कहा कि वे अपने अंदर की दुर्गा शक्ति को जगाएं. यह बयान सिर्फ धार्मिक संदर्भ नहीं था, बल्कि महिला सशक्तिकरण के संदेश के साथ जोड़ा गया. उन्होंने 9 अगस्त 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना और अक्टूबर 2025 में दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज गैंगरेप जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं को अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना होगा. इस तरह धार्मिक प्रतीकों को सामाजिक न्याय और महिला सुरक्षा के मुद्दे से जोड़ा गया.

देशभर में महिलाओं की वोटिंग भागीदारी बढ़ रही है. बिहार से महाराष्ट्र तक महिला मतदाता निर्णायक भूमिका में उभरी हैं, और बंगाल भी इससे अलग नहीं है. ऐसे में काली और दुर्गा के जरिए महिलाओं को सीधे संबोधित करना बीजेपी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है.

‘बाहरी' छवि से निकलने की कोशिश

पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहा है. बीजेपी को अक्सर बाहरी पार्टी के तौर पर पेश किया गया. अब जय मां काली और जय मां दुर्गा जैसे नारों के जरिए पार्टी यह बताने की कोशिश कर रही है कि वह बंगाल की सांस्कृतिक पहचान से अलग नहीं है.

यह एक तरह का सांस्कृतिक रीब्रांडिंग है, जिसमें पार्टी अपनी राष्ट्रीय पहचान को बरकरार रखते हुए स्थानीय प्रतीकों को अपनाने की रणनीति पर काम कर रही है.

‘भारत माता' और ‘वंदे मातरम्' की गूंज

जय मां काली और जय मां दुर्” की गूंज कहीं न कहीं भारत माता की जय और वंदे मातरम् की याद भी दिलाती है. आजादी के आंदोलन के दौरान वंदे मातरम् और भारत माता की जय जैसे नारे राष्ट्रीय भावना के प्रतीक बने थे, खासकर बंगाल में. पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी के नेता स्वपन दासगुप्ता का कहना है कि ब्रिटिश राज के खिलाफ आंदोलन के दौरान वंदे मातरम् और भारत माता की जय कांग्रेस से जुड़े थे, हालांकि सिर्फ उसी तक सीमित नहीं थे. बाद में राष्ट्रवाद की यह धारा व्यापक रूप से फैली.

आज राजनीतिक तस्वीर बदली है. जहां कभी कांग्रेस इन नारों से जुड़ी मानी जाती थी, वहीं अब भारत माता की जय और वंदे मातरम् का नारा अधिकतर बीजेपी से जोड़ा जाता है. प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने भाषण की शुरुआत और अंत इन्हीं नारों से करते हैं. अब जय मां काली और जय मां दुर्गा को जोड़कर बीजेपी एक तरह से राष्ट्रीय और स्थानीय भावनाओं को साथ लाने की कोशिश कर रही है.

राष्ट्रवाद और ‘मां' की अवधारणा

प्रख्यात राजनीतिक विचारक आशीष नंदी ने अपने विश्लेषण में कहा है कि भारत को मां के रूप में देखने की अवधारणा 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआती दौर में खासकर बंगाल में मजबूत हुई. उनके मुताबिक राष्ट्रवाद ने हिंदू शक्ति परंपरा, यानी देवी की पूजा, को आधुनिक राजनीतिक मकसद से जोड़ा. इस नजरिए से देखें तो जय मां काली का नारा सिर्फ धार्मिक उद्घोष नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और सांस्कृतिक संकेत भी है. यह उस परंपरा की याद दिलाता है जिसमें राष्ट्र, धर्म और सांस्कृतिक पहचान आपस में जुड़ जाते हैं.

राजनीति, संस्कृति और चुनौती

बीजेपी का जय श्री राम से जय मां काली और जय मां दुर्गा पर शिफ्ट करने की राजनीति केवल विचारधारा का खेल नहीं, बल्कि सांस्कृतिक समझ और स्थानीय भावनाओं की पहचान का भी मामला है. जय श्री राम से जय मां काली की ओर बढ़ना यह दिखाता है कि पार्टी बंगाल की जमीन पर अलग रणनीति अपनाने को तैयार है. ताकि लोगों से जमीनी स्तर पर जुड़ा जा सके. लेकिन असली चुनौती सिर्फ नारे बदलने की नहीं बल्कि इस ताकतवर सिंबल को ऐसे एक्शन में बदलने की है जो सच में उन लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए जिन्हें ये ऊपर उठाने के लिए गढ़े गए हैं. विशेष रूप से बंगाल की महिलाओं को, जो तेजी से बदलती दुनिया में पहचान, तहजीब और सम्मान की मुश्किलों से जूझ रही हैं.

आखिर में सवाल ये है कि क्या ये प्रतीक जमीनी तब्दीली भी लाएंगे? क्या महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण पर ठोस कदम उठेंगे? क्या सांस्कृतिक जुड़ाव सामाजिक न्याय में तब्दील होगा? बेशक यह सांस्कृतिक रीब्रांडिंग एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग है. और अगर इसे ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाया गया, तो यह बंगाल की राजनीति में नई दिशा दे सकता है. यह पॉलिटिकल और कल्चरल दोनों तरह से एक गहरी जागृति में बदल सकता है, जहां मां काली और मां दुर्गा की गूंज सशक्तिकरण के एक नए दौर की शुरुआत कर सकती है.