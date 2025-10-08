विज्ञापन
9 पेज का सुसाइड नोट, कई बड़े अफसरों के नाम... हरियाणा के IPS पूरन कुमार के सुसाइड मामले में बड़ा खुलासा

सुसाइड नोट में उन 10 अफसरों में से कुछ के नाम पूर्व डीजीपी, मौजूदा डीजीपी और एडीजीपी स्तर के बताए जा रहे हैं. हालांकि चंडीगढ़ पुलिस ने फिलहाल उन नामों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये मामला रोहतक के भ्रष्टाचार केस से जुड़ा हुआ है.

9 पेज का सुसाइड नोट, कई बड़े अफसरों के नाम... हरियाणा के IPS पूरन कुमार के सुसाइड मामले में बड़ा खुलासा
हरियाणा के वरिष्ठ IPS आधिकारी वाईएस पूरन, जिन्होंने मंगलवार को सुसाइड कर लिया.
  • हरियाणा के IPS अधिकारी वाई. पूरन कुमार के सुसाइड नोट में कई बड़े अधिकारियों का नाम है.
  • सुसाइड नोट में पूर्व DGP, वर्तमान DGP और ADGP स्तर के अधिकारी सहित 10 लोगों के नाम हैं.
  • यह केस रोहतक के भ्रष्टाचार केस से जुड़ता है, जिसकी जांच वाई. पूरन कुमार ने स्वयं शुरू करवाई थी.
चंडीगढ़:

IPS Officer Y. Puran Kumar Suicide Case: हरियाणा के IPS ऑफिसर वाई. पूरन कुमार के सुसाइड मामले में बड़ा सच सामने आया है. यह सच उनके सुसाइड नोट से सामने आया है. जिसमें उन्होंने कई अधिकारियों के जिक्र किया है. पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी है. जांच प्रभावित न हो इस कारण सुसाइड नोट में लिखे लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. लेकिन जांच अधिकारी ने बताया कि सुसाइड नोट में कई अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने, साजिशन आईपीएस के करियर को खराब करने सहित कई बातों का जिक्र है.

9 पन्नों के सुसाइड नोट में अधिकारी ने लिखा अपना दर्द

मालूम हो कि हरियाणा में पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) वाई. पूरन कुमार ने मंगलवार को चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित अपने आवास पर कथित तौर पर खुद को गोली मार ली. उनके आवास से एक 'वसीयत' और एक सुसाइड नोट बरामद किया गया. सुसाइड नोट 9 पन्नों का है. जिसमें उन्होंने अपने साथ बीती घटनाओं की जानकारी दी है.

प्रोफेशनल करियर को बर्बाद करने की साजिश रची

  • पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 9 पेज के सुसाइड नोट में उन्होंने DGP, ADGP और SP रैंक के 10 अफसरों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं.
  • मृतक IPS वाई पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि उन्हें कई वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था.
  • सुसाइड नोट में उन्होंने यह भी लिखा कि इन अफसरों ने उनके प्रोफेशनल करियर को बर्बाद करने की साजिश रची.

सुसाइड नोट में 10 अफसरों का नाम, जिसमें डीजीपी स्तर के भी अफसर

बताया गया कि सुसाइड नोट में उन 10 अफसरों में से कुछ के नाम पूर्व डीजीपी, मौजूदा डीजीपी और एडीजीपी स्तर के बताए जा रहे हैं. हालांकि चंडीगढ़ पुलिस ने फिलहाल उन नामों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये मामला रोहतक के भ्रष्टाचार केस से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच खुद वाई पूरन कुमार ने शुरू करवाई थी.

रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार ASI से भी जुड़ती है कहानी

दूसरी ओर इस मामले की एक और कहानी है. यह कहानी सोमवार को रिश्वतकांड में गिरफ्तार ASI सुशील कुमार से जुड़ता है. सुशील कुमार एक शराब कांट्रेक्टर से ढाई लाख की रिश्वत मांग रहा था. बताया गया कि सुशील कुमार वाई पूरन कुमार के स्टाफ में था. और उनके कहने पर रिश्वत मांग रहा था. शराब कारोबारी से एक गैंगस्टर प्रोटेक्शन मनी मांग रहा था. उसी की शिकायत लेकर शराब कारोबारी एडीजीपी के पास गया था.

FSL टीम ने मौके से जुटाए सबूत, जांच जारी

मामले में एसएसपी कंवरदीप कौर ने मीडिया को बताया कि चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित मकान नंबर 116 से दोपहर करीब 1.30 बजे कथित आत्महत्या की सूचना मिली. उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान पूरन कुमार के रूप में हुई. उन्होंने आगे कहा, "सीएफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जानकारियां जुटाई. इस घटना की पुलिस जांच भी जारी है."

अधिकारी की पत्नी सीएम के साथ जापान दौरे पर, आज लौटेंगी

मृतक अधिकारी की पत्नी अमनीत विदेश सहयोग विभाग में आयुक्त एवं सचिव के पद पर तैनात हैं. जब उनके पति ने चंडीगढ़ में सुसाइड किया तब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जापान दौरे पर थी. उनकी पत्नी के आज भारत पहुंचने की उम्मीद है.

पिछले महीने सुनारिया जेल में किया गया था ट्रांसफर

पिछले महीने उन्हें रोहतक की सुनारिया जेल के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था. इस जेल में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम साध्वियों के यौन शोषण के मामले में सजा काट रहा है. इससे पहले, कुमार ने 1991, 1996, 1997 और 2005 बैच के कुछ आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति पर सवाल उठाए थे. इंजीनियरिंग स्नातक अधिकारी का जन्म 19 मई 1973 को हुआ था और वे 31 मई, 2033 को सेवानिवृत्त होने वाले थे.

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

