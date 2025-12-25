मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा.. थार से उतरा रईसजादा, लड़की को तड़ातड़ जड़े थप्पड़, सड़क पर धकेला

पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां थार सवार युवक पहले गाड़ी से उतरता है और लड़की को कई बार थप्पड़ मारता है. दोनों में गाली गलौज होने के बाद हाथापाई होती है. कार सवार लड़का और लड़कियां नशे की हालत में नजर आ रहे हैं. वहीं मौजूद लोग लड़ाई छुड़ाने की जगह इसका वीडियो बनाते रहते हैं. Viral video होने के बाद भी मामले को लेकर अभी तक चंडीगढ़ पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

वीडियो में दिख रहा है कि एक काली बनियान पहने शख्स दिख रहा है, जो एक लड़की के बाल पकड़े हुए है. वहीं बगल में खड़ा दूसरा युवक भी एक लड़की को पकड़े हुए है. लड़की बुरी तरह चीख चिल्ला रही है. लेकिन लड़का उसे नहीं छोड़ता. दोनों एक-दूसरे खे खिलाफ जमकर गाली गलौज करते हैं.

इसके बाद युवक जब थार से जाने लगता है तो लड़की उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन वो उसे धक्का मारकर गिरा देता है. वो बोलता है कि समझा लो, इसको जिंदगी खराब कर दूंगा. वो भद्दी भद्दी गालियों के बीच थार को आगे बढ़ाता है तो लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो गाड़ी नहीं रोकता, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है.सफेद शर्ट पहने खड़ा लड़का उसे बचाने की कोशिश करता है.