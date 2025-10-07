विज्ञापन
विशेष लिंक

हरियाणा के वरिष्ठ IPS आधिकारी वाईएस पूरन ने किया सुसाइड, जांच में जुटी पुलिस

चंडीगढ़ पुलिस को प्रथमदृष्टया सुसाइड का मामला लग रहा है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है. घटना की कोई वजह भी अभी सामने नहीं आई है.

Read Time: 2 mins
Share
हरियाणा के वरिष्ठ IPS आधिकारी वाईएस पूरन ने किया सुसाइड, जांच में जुटी पुलिस
  • हरियाणा के वरिष्ठ IPS अधिकारी वाईएस पूरन ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है
  • पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर इसे सुसाइड माना है लेकिन इसकी पुष्टि और कारणों की जांच जारी है
  • घटना के समय उनकी पत्नी और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी. कुमार जापान में मुख्यमंत्री के साथ थीं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
चंडीगढ़:

हरियाणा के सीनियर IPS अफसर वाईएस पूरन ने खुद को गोली मारकर जान दे दी है. चंडीगढ़ पुलिस को प्रथमदृष्टया सुसाइड का मामला लग रहा है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है. घटना की कोई वजह भी अभी सामने नहीं आई है. पुलिस ने फोरेंसिक एक्सपर्ट को मौके पर बुलाया है. कोई सुसाइड नोट भी अभी बरामद नहीं हुआ है. 

जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार दी. यह घटना आज सुबह दिन के वक्त हुई. पुलिस दल और फोरेंसिक विशेषज्ञों को घटनास्थल पर भेजा गया तथा आगे की जांच की जा रही है. 

घटना के वक्त पूरन कुमार की पत्नी और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, अमनीत पी. कुमार घर पर नहीं थीं. वह इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान में हैं. 

पूरन कुमार हरियाणा कैडर के एक सम्मानित अधिकारी थे और अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं. उनके आकस्मिक निधन की खबर से पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं में शोक की लहर दौड़ गई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Haryana IPS Suicide Case, Puran Kumar, ADGPYPuranKumar, Haryana Police
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com