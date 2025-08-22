सितंबर में इस तारीख को लॉन्च होगा iPhone17? जानें क्या हो सकती है कीमत और फीचर्स

iPhone की हर सीरीज को लेकर लोगों में काफी क्रेज देखा जाता है. अब इसके चाहने वालों को iPhone 17 का बेसब्री से इंतजार है, जो जल्द खत्म हो सकता है. लोग गूगल पर सिर्फ यही सर्च कर रहे हैं कि आईफोन किस डेट को लॉन्च हो रहा है. हालांकि इसका जवाब खुद कंपनी ने गलती से दे दिया है, जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है. आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरा माजरा...

ये चार फोन हो सकते हैं लॉन्च

बताया जा रहा है कि आईफोन की इस नई सीरीज में चार फोन लॉन्च किए जाएंगे. जिनमें iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, और iPhone 17 Pro Max शामिल है. पहली बार एपल की तरफ से अपना Air मॉडल लॉन्च किया जा सकता है. आमतौर पर Apple अपनी लॉन्च डेट का अनाउंसमेंट अगस्त महीने के आखिरी हफ्ते में करता है, लेकिन लगता है कि इस बार कुछ अलग स्ट्रैटजी अपनाई गई है.

इनवाइट पोस्ट कर किया डिलीट

आईफोन 17 की लॉन्च डेट ऑफिशियली नहीं बताई गई है, लेकिन कुछ लोग APPLE TV इवेंट का एक इनवाइट पोस्ट शेयर कर रहे हैं, जिसमें 9 सितंबर की डेट दी गई है. खास बात ये है कि इसे तुरंत डिलीट भी कर दिया गया. अब लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि 9 सितंबर को Apple अपनी नई सीरीज लॉन्च करने जा रहा है. इसे कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटजी भी बताया जा रहा है, जिससे इस सीरीज के लिए यूजर्स के बीच और ज्यादा एक्साइटमेंट रहे.

EXCLUSIVE!!



Apple accidentally added the 2025 September 9th iPhone event invite to the AppleTV App before promptly taking it down.



The design is reminiscent of the OG MacBook Air wallpaper, likely a hint towards the new iPhone 17 Air. pic.twitter.com/b9qLYTfZJC — AppleLeaker (@LeakerApple) August 21, 2025

कितनी होगी कीमत?

लीक से आईफोन की नई सीरीज के प्राइस के बारे में भी कुछ चीजें सामने आई हैं. जिसमें बताया गया है कि आईफोन 17 एयर की कीमत $949 (लगभग 79,000 रुपये) से शुरू हो सकती है. इससे अलावा आईफोन 17 प्रो की कीमत $1,049 (लगभग 87,000 रुपये) और आईफोन 17 प्रो मैक्स की कीमत $1,249 (लगभग 1,04,000 रुपये) हो सकती है. हालांकि कंपनी की तरफ से अब तक प्राइस को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है.

क्या हो सकते हैं बदलाव?

टेक यूजर्स को उम्मीद है कि इस बार आईफोन की इस नई सीरीज में काफी कुछ अलग देखने को मिलेगा. इसमें डिजाइन भी बदला जा सकता है, यानी प्लस मॉडल और ज्यादा स्लीक डिजाइन के साथ दिख सकता है. डिस्प्ले और कैमरा को भी अपग्रेड किया जा सकता है. इसके अलावा इसमें एआई फीचर्स को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है.

