10 हजार का ट्रैवल वाउचर, इंडिगो की कैंसिल उड़ानों से प्रभावित यात्रियों को एयरलाइन देगी मुआवजा

इंडिगो ने एयरपोर्ट पर घंटों फंसे रहे यात्रियों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है. एयरलाइन ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि जिन यात्रियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, उन्हें 10,000 रुपये की कीमत का ट्रैवल वाउचर दिया जाएगा. ये वाउचर अगले 12 महीनों में इंडिगो की किसी भी उड़ान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

  • इंडिगो ने एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों को मुआवजे के तौर पर ट्रैवल वाउचर देने की घोषणा की है.
  • गंभीर प्रभावित यात्रियों को 10 हजार रुपये का ट्रैवल वाउचर मिलेगा जो 12 महीनों में इस्तेमाल किया जा सकता है.
  • DGCA नियमों के अनुसार उड़ान कैंसिल होने पर यात्रियों को पांच हजार से दस हजार रुपये तक नकद मुआवजा भी मिलेगा.
इंडिगो एयरलाइंस ने 3, 4 और 5 दिसंबर 2025 को एयरपोर्ट पर भारी कंजेशन की वजह से घंटों फंसे रहे यात्रियों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है. एयरलाइन ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि जिन यात्रियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा (severely impacted customers), उन्हें 10,000 रुपये की कीमत का ट्रैवल वाउचर दिया जाएगा. ये वाउचर अगले 12 महीनों में इंडिगो की किसी भी उड़ान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. यह मुआवजा सरकारी नियमों के तहत मिलने वाली नकद राशि के अतिरिक्त है.

क्या है DGCA की मुआवजा पॉलिसी?

DGCA के मौजूदा नियमों के अनुसार, अगर उड़ान निर्धारित प्रस्थान समय से 24 घंटे के अंदर कैंसिल हुई, तो यात्रियों को 5,000 से 10,000 रुपये तक नकद मुआवजा अलग से मिलेगा (यह राशि उड़ान की ब्लॉक टाइम पर निर्भर करती है).

यात्रियों को 20 हजार तक का फायदा

इस तरह कुछ यात्री कुल मिलाकर 15 हजार से 20 हजार रुपये तक का फायदा (नकद + वाउचर) पा सकते हैं. Indigo के मुताबिक सभी कैंसिल हुई उड़ानों के रिफंड प्रोसेस शुरू हो चुके हैं. ज्यादातर यात्रियों के खाते में पैसे आ चुके हैं, बाकी जल्द ही क्रेडिट हो जाएंगे. ट्रैवल पोर्टल (मेकमायट्रिप, क्लियरट्रिप, यात्री आदि) से बुकिंग करने वालों के रिफंड भी शुरू कर दिए गए हैं.

किन यात्रियों को मिलेगा 10 हजार का वाउचर?

  • इंडिगो के अनुसार 'severely impacted' यात्री वो हैं, जो 8 घंटे या उससे ज्यादा समय तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे.
  • उड़ान कैंसिल होने के बाद 24 घंटे से ज्यादा देर में दूसरी फ्लाइट मिली.
  • रात भर एयरपोर्ट पर बिना होटल के गुजारनी पड़ी.

'PNR नंबर शेयर करें और बाउचर पाएं'

इंडिगो ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि अगर वे इस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अभी तक कोई वाउचर नहीं मिला है, तो वे अपना PNR नंबर और परेशानी का विवरण देकर customer.experience@goindigo.in पर मेल करें. एयरलाइन का कहना है कि कई यात्रियों के पूरे डिटेल्स उनके सिस्टम में नहीं हैं, इसलिए खुद से संपर्क करने पर जल्दी सहायता मिलेगी. यात्रियों का कहना है कि मेल करने के 3-7 दिन के अंदर ज्यादातर लोगों को वाउचर मिलना शुरू हो गया है.

 

