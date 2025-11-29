विज्ञापन
विशेष लिंक

160 हुए ठीक, अब बस 40 बाकी.... A320 विमान के सॉफ्टवेयर अपडेट पर इंडिगो का बयान

विमानन नियामक डीजीसीए की ओर से शनिवार को एयरबस ए318, ए319,ए320 और ए321 एयरक्राफ्ट के लिए एक जरूरी सेफ्टी गाइडलाइन जारी की गई थी और इन विमानों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने को कहा गया था. 

Read Time: 3 mins
Share
160 हुए ठीक, अब बस 40 बाकी.... A320 विमान के सॉफ्टवेयर अपडेट पर इंडिगो का बयान
इंडिगो और एयर इंडिया मिलकर इस कैटेगरी में 350 से अधिक एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं.
  • डीजीसीए के अनुसार भारत में आधे से ज्यादा प्रभावित ए320 विमानों का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है.
  • इंडिगो ने दोपहर 12 बजे तक 160 विमानों का सॉफ्टवेयर अपडेट पूरा कर लिया है.
  • इंडिगो और एयर इंडिया मिलकर इस विमान श्रेणी में 350 से अधिक एयरक्राफ्ट संचालित कर रहे हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

भारतीय एयरलाइंस द्वारा संचालित कुल 338 ए320 विमानों को उड़ान नियंत्रण से जुड़ी संभावित खराबी दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड की जरूरत थी और इनमें से आधे से ज्यादा विमानों में यह काम पूरा हो चुका है. यह जानकारी नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के आंकड़ों से मिली है. वहीं इंडिगो ने भी एक बयान जारी कर बताया है कि इंडिगो ने दोपहर 12:00 बजे तक 160 विमानों के सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए हैं. इंडिगो के प्रवक्ता ने बयान में कहा,  हम A320 परिवार के विमानों की सभी जरूरी जांच और अपडेट, EASA और एयरबस द्वारा जारी निर्देशों के पूरी तरह अनुरूप कर रहे हैं. दोनों संगठनों के साथ मिलकर काम करते हुए कुल 200 विमानों को इन जांचों के लिए चिन्हित किया गया है.

इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज 12:00 बजे (IST) तक 160 विमानों पर सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है, और बाकी विमानों की जांच भी तेजी से चल रही है तथा तय समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएगी. हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि इन जांचों की वजह से किसी भी उड़ान को रद्द नहीं किया गया है. कुछ उड़ानों में मामूली देरी हो सकती है. ग्राहकों से अनुरोध है कि वे हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले अपनी उड़ान की ताज़ा स्थिति जरूर देख लें. जानकारी के अनुसार आज रात तक सभी 200 विमान के सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए जाएंगे

क्या है पूरा मामला

सेफ्टी गाइडलाइन में कहा गया था कि कोई भी एयरक्राफ्ट जरूरी सेफ्टी स्टैंडर्ड को पूरा किए बिना सर्विस में नहीं रहेगा. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रोडक्ट को ऑपरेट न करे जो इस मैंडेटरी मॉडिफिकेशन के तहत आते हैं, सिवाय उनके जो मैंडेटरी मॉडिफिकेशन की जरूरतों और प्रयोज्य उड़न योग्यता निदेशों की अपेक्षाओं के अनुरूप हों.

इससे पहले एयरबस की ओर से कहा गया कि ए320 विमान से जुड़ी एक हालिया घटना के एनालिसिस से पता चला है कि इंटेंस सोलर रेडिएशन फ्लाइट कंट्रोल के लिए जरूरी डेटा को करप्ट कर सकती है. कंपनी की ओर से प्रिकॉशनरी एक्शन के लिए ग्लोबल एलर्ट जारी किया था.

एविएशन कंपनी ने इस इंटेंस सोलर रेडिएशन के कारण एयरक्राफ्ट में फ्लाइट कंट्रोल डेटा से जुड़े संभावित सुरक्षा जोखिम को दूर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट की घोषणा की.

इंडिगो और एयर इंडिया मिलकर इस कैटेगरी में 350 से अधिक एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
IndiGo A320, A320 Software Update, A320 Software Issue, Airbus Software Glitch
Get App for Better Experience
Install Now