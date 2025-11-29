160 हुए ठीक, अब बस 40 बाकी.... A320 विमान के सॉफ्टवेयर अपडेट पर इंडिगो का बयान

भारतीय एयरलाइंस द्वारा संचालित कुल 338 ए320 विमानों को उड़ान नियंत्रण से जुड़ी संभावित खराबी दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड की जरूरत थी और इनमें से आधे से ज्यादा विमानों में यह काम पूरा हो चुका है. यह जानकारी नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के आंकड़ों से मिली है. वहीं इंडिगो ने भी एक बयान जारी कर बताया है कि इंडिगो ने दोपहर 12:00 बजे तक 160 विमानों के सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए हैं. इंडिगो के प्रवक्ता ने बयान में कहा, हम A320 परिवार के विमानों की सभी जरूरी जांच और अपडेट, EASA और एयरबस द्वारा जारी निर्देशों के पूरी तरह अनुरूप कर रहे हैं. दोनों संगठनों के साथ मिलकर काम करते हुए कुल 200 विमानों को इन जांचों के लिए चिन्हित किया गया है.

इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज 12:00 बजे (IST) तक 160 विमानों पर सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है, और बाकी विमानों की जांच भी तेजी से चल रही है तथा तय समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएगी. हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि इन जांचों की वजह से किसी भी उड़ान को रद्द नहीं किया गया है. कुछ उड़ानों में मामूली देरी हो सकती है. ग्राहकों से अनुरोध है कि वे हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले अपनी उड़ान की ताज़ा स्थिति जरूर देख लें. जानकारी के अनुसार आज रात तक सभी 200 विमान के सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए जाएंगे

क्या है पूरा मामला

सेफ्टी गाइडलाइन में कहा गया था कि कोई भी एयरक्राफ्ट जरूरी सेफ्टी स्टैंडर्ड को पूरा किए बिना सर्विस में नहीं रहेगा. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रोडक्ट को ऑपरेट न करे जो इस मैंडेटरी मॉडिफिकेशन के तहत आते हैं, सिवाय उनके जो मैंडेटरी मॉडिफिकेशन की जरूरतों और प्रयोज्य उड़न योग्यता निदेशों की अपेक्षाओं के अनुरूप हों.

इससे पहले एयरबस की ओर से कहा गया कि ए320 विमान से जुड़ी एक हालिया घटना के एनालिसिस से पता चला है कि इंटेंस सोलर रेडिएशन फ्लाइट कंट्रोल के लिए जरूरी डेटा को करप्ट कर सकती है. कंपनी की ओर से प्रिकॉशनरी एक्शन के लिए ग्लोबल एलर्ट जारी किया था.

एविएशन कंपनी ने इस इंटेंस सोलर रेडिएशन के कारण एयरक्राफ्ट में फ्लाइट कंट्रोल डेटा से जुड़े संभावित सुरक्षा जोखिम को दूर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट की घोषणा की.

इंडिगो और एयर इंडिया मिलकर इस कैटेगरी में 350 से अधिक एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं.