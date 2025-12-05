'आज आधी रात से नॉर्मल हो जाएंगी इंडिगो की फ्लाइट', एविएशन मिनिस्ट्री ने दिया बड़ा अपडेट

Indigo Flights Delayed: क्रू मेंबर की कमी का सामना कर रही इंडिगो एयरलाइन ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है. देशभर के अलग-अलग शहरों में यात्री परेशान हैं और कई जगह परेशान यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया है. मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट और कोलकाता एयरपोर्ट पर हालात खराब हैं. देशभर में चार दिनों में 1300 से ज्यादा इंडिगो विमान रद्द हुए हैं या उनमें देरी हुई है. यात्रियों की परेशानी को देखते हुए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कुछ बड़े फैसले किए हैं. साथ ही बताया है कि शुक्रवार रात से स्थिति नॉर्मल हो जाएगी.

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया, " केंद्र सरकार हवाई यात्रियों की परेशानियों को लेकर पूरी तरह अलर्ट है और सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ लगातार बातचीत कर रही है. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा शुक्रवार को घोषित नियमों में छूट सहित, शेड्यूल को फिर से शुरू करने और लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाएंगे." सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया, "

एविएशन मिनिस्ट्री ने क्या दिया अपडेट

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एयरलाइंस, खासकर इंडिगो के लिए तुरंत लागू करने के लिए कदम उठाए हैं, ताकि फ्लाइट शेड्यूल में आई बड़ी रुकावट को ठीक किया जा सके और बिना देर किए सर्विस को स्थिर किया जा सके. जनता को हो रही दिक्कतों को कम करने और खासकर इंडिगो की सर्विस को स्थिर करने के लिए ऑर्डर जारी किए गए हैं-

आज आधी रात तक सभी फ्लाइट शेड्यूल स्थिर हो जाएंगे और नॉर्मल होने लगेंगे.

अगले कुछ दिनों में पूरी सर्विस और स्थिरता वापस आ जानी चाहिए.

यात्री इंडिगो और दूसरों के लगाए गए इन्फॉर्मेशन सिस्टम के जरिए घर से ही देरी को ट्रैक कर सकते हैं, अगर कोई हो.

फ्लाइट कैंसिल होने पर इंडिगो टिकट का पूरा रिफंड अपने आप पक्का करेगा.

अगर यात्री फंसे रहते हैं तो उन्हें उन होटलों में ठहराया जाएगा जहां एयरलाइंस ने रहने की जगह बुक की है.

बुजुर्गों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए खास कदम उठाए गए हैं. उन्हें लाउंज का एक्सेस दिया जाएगा.

देरी से चल रही फ्लाइट्स के यात्रियों को रिफ्रेशमेंट और दूसरी ज़रूरी चीज़ें दी जाएंगी.

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में एक 24x7 कंट्रोल रूम रियल टाइम बेसिस पर लगातार स्थिति पर नज़र रख रहा है.

इंडिगो एयरलाइन ने की यात्रियों से अपील

इससे पहले इंडिगो एयरलाइन ने यात्रियों से अपील करते हुए कहा, "यात्री अपनी फ्लाइट का स्टेटस वेबसाइट और नोटिफिकेशन में जरूर चेक करें. अगर फ्लाइट कैंसिल है तो एयरपोर्ट आने से बचें. कॉल सेंटर की क्षमता बढ़ाई गई है, फिर भी देरी के लिए माफी. फ्लाइट स्टेटस, रिफंड और रीबुकिंग के लिए 6E स्काई AI असिस्टेंट की मदद ले सकते हैं." कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति में रोज सुधार दिखेगा और यात्रियों का भरोसा वापस जीतने की पूरी कोशिश की जाएगी.

स्थिति सुधारने के लिए DGCA ने अपना फैसला वापस लिया

देशभर में इंडिगो संकट के बाद डीजीसीए ने हरकत में आते हुए अपना पहले वाला आदेश वापस ले लिया. डीजीसीए ने हवाई कर्मचारियों के लिए वीकली रेस्ट वाला अपना आदेश वापस लेने का फैसला किया. इसके लिए. डीजीसीए ने एक लेटर जारी कर जानकारी दी. गौरतलब है कि नए वीकली रेस्ट के आदेश के कारण इंडिगो को पायलटों की कमी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके वजह से पिछले 4 दिनों में उसकी 1300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई थीं. डीजीसीए का ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है.