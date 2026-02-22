विज्ञापन
असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा हुए बीजेपी में शामिल

असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा रविवार को भाजपा में शामिल हो गए हैं. बोरा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के कथित पाकिस्तानी संबंधों पर सवाल उठाए थे.

असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा भाजपा में शामिल हो गए हैं. भूपेन बोरा के साथ ही कांग्रेस के पूर्व नेता संजू बरुआ भी रविवार को पार्टी में शामिल हो गए. इसी साल होने वाले असम विधानसभा चुनाव से पहले इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के कथित पाकिस्‍तानी संबंधों को लेकर सवाल उठाए थे. भूपेन बोरा असम के मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित 'मन की बात' कार्यक्रम में शामिल होंगे. 

भूपेन बोरा और संजू बरुआ के साथ ही कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है. हाल ही में बोरा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही असम की राजनीति में एक बड़े उलटफेर का संकेत मिलने लगा था. 

3 दशक से कांग्रेस से जुड़े थे बोरा

इस मुलाकात के बाद बोरा ने कांग्रेस नेतृत्व पर तंज कसा था और कहा था कि उन्होंने अमित शाह को भरोसा दिलाया है कि 8 मार्च तक कांग्रेस के कई और कद्दावर नेता भाजपा का दामन थाम लेंगे. उन्होंने प्रियंका गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि वह उनका सम्मान तो करते हैं, लेकिन हाल के दिनों में उनके चेहरे पर मुस्कान गायब थी, जो उनकी चिंता को दर्शाता है. 

कांग्रेस से करीब 3 दशक से जुड़े बोरा ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्‍यू में कांग्रेस से इस्तीफे की मुख्य वजह 'अपमान' को बताया था और कहा था कि उन्होंने यह कदम अपने 'आत्मसम्मान की रक्षा' के लिए उठाया है. साथ ही इसी इंटरव्यू में बोरा ने कहा कि कांग्रेस अब सेक्यूलर नहीं रही. 

इन कांग्रेस नेताओं पर लगाए थे आरोप 

NDTV के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में भूपेन बोरा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पार्टी में उनके खिलाफ अभियान चलाया गया. बोरा ने कहा कि रकीबुल हुसैन ने उनके खिलाफ पार्टी में अभियान चलाया और उन्हें हाशिए पर डाल दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि गौरव गोगोई हमेशा रकीबुल हुसैन का समर्थन करते रहे हैं. साथ ही कहा कि गौरव गोगोई ने हर समिति और हर निर्णय लेने वाली प्रक्रिया में रकीबुल हुसैन को आगे बढ़ाया.
 

