हवा से लेकर जमीन तक मौसम की मार, 69 ट्रेनें लेट, उड़ानों पर भी पड़ेगा असर, एयरलाइन ने जारी किया कस्टमर सपोर्ट नंबर

उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का असर अब यात्रियों की यात्रा योजनाओं पर साफ दिखने लगा है. घने कोहरे और विजिबिलिटी घटने के कारण रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित हो रही हैं. रेलवे और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यात्रियों को सतर्क रहने और यात्रा से पहले अपडेट लेने की अपील की है.

रेल सेवाओं पर असर

खराब मौसम के चलते ट्रेनों की रफ्तार थम गई है. विजिबिलिटी कम होने से कई ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक, अभी तक 69 ट्रेनें लेट हैं, जबकि 3 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है. औसतन ट्रेनों में 1 से 2 घंटे की देरी दर्ज की जा रही है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे स्टेशन के लिए निकलने से पहले अपनी ट्रेन की सही स्थिति की जांच करें. इसके लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट और ऐप का उपयोग करने की सलाह दी गई है.

हवाई सेवाओं पर भी असर

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चेतावनी दी है कि उत्तर भारत और उससे सटे मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम के कारण विजिबिलिटी कम होने की संभावना है. इसका सीधा असर उड़ानों पर पड़ सकता है. कई हवाई अड्डों पर उड़ानों में देरी, डाइवर्जन या लंबे समय तक होल्डिंग की स्थिति बन सकती है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे हवाई अड्डे जाने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइन से उड़ान की ताजा स्थिति की जानकारी जरूर लें. साथ ही यात्रा के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर निकलें और एयरलाइन व हवाई अड्डा प्राधिकरणों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें.

एयरलाइन कस्टमर सपोर्ट नंबर

इंडिगो: 0124 497 3838

एयर इंडिया: 011 6932 9333

स्पाइसजेट: +91 124 498 3410 / +91 124 710 1600

एयर इंडिया एक्सप्रेस: +91 124 443 5600 / +91 124 693 5600

अकासा एयर: 9606112131

एलायंस एयर: 044 3511 3511

इंडिया वन एयर: 6358881040

स्टार एयर: 022 5079 9555 / 9970555111

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह