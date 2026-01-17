विज्ञापन
देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आज से चलेगी, PM मोदी मालदा में दिखाएंगे हरी झंडी

देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी 17 जनवरी को हरी झंडी दिखाएंगे और 18 जनवरी को हावड़ा से कामख्या के लिए इस ट्रेन की नियमित सेवा शुरू हो जाएगी. पीएम मोदी 17-18 जनवरी को पश्चिम बंगाल और असम का दौरा करेंगे.

  • भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन PM मोदी 17 जनवरी को मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर करेंगे
  • यह ट्रेन हावड़ा से कामख्या के बीच चलेगी और इसमें स्लीपर के साथ एसी प्रथम से तीसरा कोच भी शामिल होंगे
  • ट्रेन में कवच ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम और इमरजेंसी टॉक-बैक यूनिट जैसी सुरक्षा सुविधाएं होंगी
नई दिल्‍ली:

देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आज से पटरी पर दौड़ने लगेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. अभी तक वंदे भारत ट्रेनें केवल बैठकर यात्रा करने के लिए डिजाइन की गई थीं. लेकिन, अब लंबी दूरी के यात्रियों को ध्यान में रखते हुए और उनकी यात्रा को सुखद और सुविधाजनक बनाने के लिए स्लीपर वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों के परिचालन का फैसला रेलवे ने लिया है. पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम के दो दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे. इस दौरान, वे दोनों राज्यों में कई हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे. स्‍लीपर वंदे भारत ट्रेन का लोग    

ऐसी है वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन

देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को पीएम नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को हरी झंडी दिखाएंगे और 18 जनवरी को हावड़ा से कामख्या के लिए इस ट्रेन की नियमित सेवा शुरू हो जाएगी. इसमें स्लीपर के साथ एसी1, एसी2 और एसी3 कोच भी शामिल होंगे. इस ट्रेन के इंटीरियर को जहां भारतीय संस्कृति से प्रेरित होकर डिजाइन किया गया है, वहीं यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसमें 'कवच' ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी टॉक-बैक यूनिट और बेहतर सैनिटेशन के लिए कीटाणुनाशक तकनीक (डिसइंफेक्टेंट टेक्नोलॉजी) का इस्तेमाल किया गया है. यानी यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए इस ट्रेन में ड्राइवर के केबिन में भी एडवांस कंट्रोल और सुरक्षा सिस्टम लगे होंगे. ट्रेन का बाहरी लुक भी एरोडायनामिक होगा, यानी यह हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ेगा. इसके बाहरी दरवाजे भी ऑटोमेटिक तरीके से खुलेंगे और बंद होंगे.

PM मोदी का पूरा शेड्यूल 

पश्चिम बंगाल के मालदा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय दौरे की शुरुआत करेंगे. वे 17 जनवरी को दोपहर लगभग 12:45 बजे मालदा पहुंचेंगे. इसके बाद मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर हावड़ा और गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. पीएम मोदी दोपहर लगभग 1:45 बजे मालदा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 3,250 करोड़ रुपये से अधिक की कई रेल और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे. 

ये भी पढ़ें :- देश को वंदे भारत और अमृत भारत समेत 11 ट्रेनों का तोहफा, यूपी, दिल्ली से बिहार तक स्टॉपेज, किराया और ट्रेन रूट

17 जनवरी को मालदा में कार्यक्रम के बाद शाम को पीएम मोदी असम के गुवाहाटी पहुंचेंगे. यहां वे शाम करीब 6 बजे पारंपरिक बोडो सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. पीएम मोदी 18 जनवरी को दोपहर लगभग 3 बजे हुगली जिले के सिंगूर में लगभग 830 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इसी दिन पीएम मोदी तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. 

काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की रहेंगे आधारशिला

18 जनवरी को सुबह करीब 11 बजे, प्रधानमंत्री मोदी नगांव जिले के कालियाबोर में 6,950 करोड़ रुपये  से अधिक के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करेंगे. 86 किलोमीटर लंबा काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर्यावरण के प्रति जागरूक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है. इसमें 35 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर होगा, जो काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरेगा, 21 किलोमीटर का बाईपास सेक्शन और एनएच-715 के मौजूदा हाईवे सेक्शन को दो से चार लेन तक चौड़ा किया जाएगा.

ये भी पढ़ें :- बल्ले-बल्ले!अब सिर्फ मिलेगा कन्फर्म टिकट, वेटिंग- RAC की टेंशन खत्म! जानिए 1AC, 2AC, 3AC का किराया

पूरी स्टोरी पढ़ें

