देश को वंदे भारत और अमृत भारत समेत 11 ट्रेनों का तोहफा, यूपी, दिल्ली से बिहार तक स्टॉपेज, किराया और ट्रेन रूट

रेलवे वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत एक्सप्रेस की 11 ट्रेनों की शुरुआत करने जा रहा है. चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल, असम के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र को इन ट्रेनों का फायदा मिलेगा. देश की पहली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत दिल्ली से हावड़ा के बीच होने जा रही है. ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली के अहम रेलवे स्टेशनों से गुजरेंगी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इन 11 नई ट्रेनों में 8 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन हैं. जबकि एक वंदेभारत स्लीपर के अलावा दो सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनें हैं. असम और बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. अमृत भारत एक्सप्रेस को किफायती ट्रेन माना जाता है. इसमें रेल यात्रियों को कम महंगे ट्रेन टिकट में भी हाई क्वालिटी सेवाएं मिलती हैं.



नई अमृत भारत ट्रेनों का रूट

दिल्ली हावड़ा (आनंद विहार टर्मिनल)

न्यू जलपाईगुड़ी-तिरुचिरापल्ली

एसएमवीटी बेंगलुरु-अलीपुरद्वार

अलीपुरद्वार-पनवेल

डिब्रूगढ़-गोमती नगर (लखनऊ)

कामाख्या-रोहतक

सियालदह-वाराणसी

न्यूजलपाईगुड़ी-नागरकोली

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन - हावड़ा गुवाहाटी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन

देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच चलेगी. 16 कोच की इस ट्रेन में 11 डिब्बे थर्ड एसी कोच के होंगे. चार सेकेंड एसी कोच और एक फर्स्ट एसी कोच होगी. यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी. नारंगी और भूरे रंग की ये ट्रेन पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के बीच रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करेगी. यह कम समय में बड़े शहरों के बीच यात्रा कराएगी. हावड़ा गुवाहाटी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का 3एसी का किराया 2299 रुपये था. इस ट्रेन में कोई आरएसी या वेटिंग टिकट नहीं होगी. 400 किलोमीटर से कम दूरी का किराया उतना ही होगा. वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी तक 958 किलोमीटर तक 14 घंटे में सफर तय होगी. ये ट्रेन मालदा टाउन, न्यू जलपाईगुड़ी, कामाख्या जैसे अहम स्टेशनों पर ठहरेगी.

वंदे भारत ट्रेन का रेल किराया

हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी -1334 रुपये

हावड़ा से मालदा टाउन -960 रुपये

हावड़ा से कामाख्या (2AC) - 2970

हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी -1724 रुपये

हावड़ा से मालदा टाउन - 1240 रुपये

1AC हावड़ा से कामाख्या - 3640 रुपये

1AC हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी - 2113

1AC हावड़ा से मालदा टाउन - 1520 रुपये

थर्ड AC का रेल किराया

कामाख्या से मालदा टाउन - 1522 रुपये, सेकेंड एसी 1965 रुपये, फर्स्ट एसी 2409 रुपये

कामाख्या से न्यू जलपाईगुड़ी थर्ड एसी किराया 962, सेकेंड एसी 1243 और फर्स्ट एसी 1524 रुपये

दो नई एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलेंगी

पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के बीच दो नई एक्सप्रेस ट्रेनों का आगाज भी होने जा रहा है. ये ट्रेन बेंगलुरु-बालूरघाट एक्सप्रेस (SMVT Bengaluru-Balurghat Express) और बेंगलुरु-राधिकापुर एक्सप्रेस (SMVT Bengaluru-Radhikapur Express) ट्रेनें हैं. रेलवे बोर्ड ने बांकुरा-मयानपुर मेमू पैसेंजर ट्रेन को भी बढ़ाकर जयरांबती तक करने का फैसला भी किया है.

हावड़ा दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस

हावड़ा दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल) अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 13065 रहेगा. जबकि दिल्ली हावड़ा अमृत भारत एक्सप्रेस का नंबर 13066 रहेगा. ये ट्रेन बंडेल, बर्धमान, आसनसोल, गया, पंडित दीन दयाल उपाध्याय और लखनऊ स्टेशन पर स्टॉपेज लेगी.

अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज

ये अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन 25 स्टेशनों पर रुकेगी. इनमें बंगाल की ओर से बंडेल, बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, भभुओ रोड, सासाराम, देहरी आन सोन, अनुग्रह नारायण रोड, गया, कोडरमा, पारसनाथ, एनएससीबी गोमोह, धनबाद, वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, महाराजा बिजली पासी(निहालगढ़), लखनऊ जंक्शन, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, गजरौली, हापुड़ और गाजियाबाद होते हुए आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. ये ट्रेन हफ्ते में दो दिन चलेगी.

हावड़ा दिल्ली ट्रेन का टाइम टेबल

हावड़ा दिल्ली ट्रेन 13065 गुरुवार को और दिल्ली से ये ट्रेन शनिवार को चलेगी. इसमें 20 कोच होंगे.ट्रेन नंबर 13065 हावड़ा आनंद विहार टर्मिनल गुरुवार को रात 23.10 (यानी 11 बजकर 10 मिनट) पर हावड़ा से चलेगी और शनिवार को रात 2.50 बजे आनंद विहार पहुंचेगी. वापसी में ये ट्रेन 13066 आनंद विहार से सुबह 5.15 बजे रवाना होगा और रविवार को 10.50 बजे हावड़ा पहुंचेगी.

