गूगल के CEO सुंदर पिचाई से लेकर सचिन तेंदुलकर तक... इन हस्तियों ने दी महिला विश्व विजेता भारतीय टीम को बधाई

भारतीय टीम ने महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने अपना पहला आईसीसी खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार को खेले गए फाइनल में 52 रन से जीत दर्ज कर भारतीय टीम विश्व चैंपियन बन गई. भारत के विश्व चैंपियन बनने पर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और पूर्व क्रिकेटरों ने बधाई दी है.

गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'महिला विश्व कप क्रिकेट का फाइनल वाकई रोमांचक था, 1983 और 2011 की यादें ताजा हो गईं. टीम इंडिया को बधाई, मुझे यकीन है कि यह पूरी पीढ़ी को प्रेरित करेगा. दक्षिण अफ्रीका का भी शानदार टूर्नामेंट रहा!'

सचिन तेंडुलकर ने एक्स पोस्ट में लिखा, '1983 ने एक पूरी पीढ़ी को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित किया. आज, हमारी महिला क्रिकेट टीम ने सचमुच कुछ खास किया है. उन्होंने देश भर की अनगिनत युवा लड़कियों को बल्ला और गेंद उठाकर मैदान में उतरने और यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है कि वे भी एक दिन ट्रॉफी उठा सकती हैं. यह भारतीय महिला क्रिकेट के सफर का एक निर्णायक क्षण है. शाबाश, टीम इंडिया. आपने पूरे देश को गौरवान्वित किया है.'

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने आईसीसी महिला विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 51 करोड़ रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की है. देवजीत सैकिया ने कहा कि पिछले महीने, ICC के चेयरमैन जय शाह ने महिलाओं की पुरस्कार राशि में 300% की वृद्धि की. पहले पुरस्कार राशि 3.88 मिलियन डॉलर थी, और अब इसे बढ़ाकर 14 मिलियन डॉलर कर दिया गया है. BCCI ने पूरी टीम - खिलाड़ियों, कोचों, चयनकर्ताओं और सहयोगी स्टाफ के लिए 51 करोड़ रुपये के इनाम की भी घोषणा की है.

आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने एक्स पोस्ट में कहा, 'भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अपने पहले क्रिकेट विश्व कप की ओर बढ़ना किसी शानदार उपलब्धि से कम नहीं है. भारतीय टीम के धैर्य, दृढ़ संकल्प और कौशल ने पूरे देश को प्रेरित किया है, लेकिन हमें बीसीसीआई द्वारा लिए गए प्रमुख नीतिगत फैसलों की भूमिका को भी स्वीकार करना होगा - जैसे कि निवेश में वृद्धि, पुरुष क्रिकेटरों के बराबर वेतन, कोचिंग स्टाफ में बदलाव और महिला प्रीमियर लीग की सुर्खियों में बड़े मैचों के लिए खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाना. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए हरमनप्रीत कौर और पूरी भारतीय टीम को बधाई!'

बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने लिखा, "हमारी महिलाएं चैंपियन हैं. हरमनप्रीत और भारतीय पूर्ण महिला क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप फाइनल में जीत पर बधाई. खेल के इतिहास में हमारी पहली और एक ऐतिहासिक जीत. शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा का शानदार प्रदर्शन."

अनिल कुंबले ने लिखा, "शुरू से अंत तक एक शानदार अभियान—अनुशासित, निडर और एकजुट. यह जीत दबाव में टीम की निरंतरता और धैर्य का प्रतिबिंब है. दक्षिण अफ्रीका को भी पूरा श्रेय जाता है, जिन्होंने पूरे जोश के साथ खेला और फाइनल को चैंपियनों की असली प्रतियोगिता बना दिया."

भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय टीम को विश्व चैंपियन बनने की बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, "चैंपियंस, हर चौके, हर विकेट, और अपने जज्बे से पूरे देश का दिल जीत लिया. हमें अपनी विश्व चैंपियन लड़कियों पर गर्व है. क्या जीत है. हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम ने पूरी पीढ़ी को सपना दे दिया जीतने का, लड़ने का, और चमकने का."

पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने एक्स पर लिखा, "भारतीय महिला टीम को विश्व कप जीतने पर बहुत-बहुत बधाई. शानदार खेल. दीप्ति शर्मा, आप कमाल की खिलाड़ी हैं. शेफाली, शाबाश."

हरभजन सिंह ने एक्स पर लिखा, "हम चैंपियन हैं, शाबाश टीम इंडिया. हमें तुम पर बहुत गर्व है. भारत महान था और रहेगा हमेशा. जय हिंद."

आकाश चोपड़ा ने लिखा, "हम विश्व चैंपियन हैं. इतिहास रच दिया गया. बधाई हो और बहुत बढ़िया खेला. भारतीय महिला क्रिकेट टीम, आपने हमें गौरवान्वित किया है. जय हिंद."

आर अश्विन ने लिखा, बधाई हो भारतीय महिला क्रिकेट टीम, यह एक जबरदस्त अभियान था. लड़कियों और अमोलमजूमदार के नेतृत्व वाले पूरे सहयोगी स्टाफ को बधाई.

उमेश यादव ने लिखा, विश्व चैंपियन. टीम इंडिया महिला टीम द्वारा 2025 का विश्व कप जीतना देश के लिए गर्व का क्षण है. एक सच्चा टीम प्रयास - हर खिलाड़ी ने उस समय आगे आकर योगदान दिया जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी.

एबी डिविलियर्स ने लिखा, टीम इंडिया को बधाई. अपना सिर ऊंचा रखें. दक्षिण अफ्रीका महिला टीम, वैश्विक महिला खेल फलफूल रहा है, क्या फाइनल था, क्या टूर्नामेंट था.

नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम 52 रन से जीत दर्ज कर विश्व क्रिकेट की नई चैंपियन बनी. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 298 रन बनाए थे. भारत के लिए शेफाली वर्मा ने 87 और दीप्ति शर्मा ने 58 रन बनाए थे. दक्षिण अफ्रीका 45.3 ओवर में 246 रन पर सिमट गई. गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा ने 5 और शेफाली ने 2 विकेट लिए.