भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का दिल का दौरा पड़ने से निधन

भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल (Rakesh Pal) का चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. खबरों के अनुसार राकेश पाल को सीने में दर्द की शिकायत के बाद राजीव गांधी जनरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी. नयी दिल्ली में एक अधिकारी ने बताया, ''तटरक्षक महानिदेशक का चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया'' उन्होंने कहा कि राकेश पाल के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाने की व्यवस्था की जा रही है. पाल के निधन की खबर सुनते ही राजनाथ सिंह अस्पताल पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी.

राकेश पाल के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) ने शोक जताया है. राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल के असामयिक निधन पर गहरा दुख हुआ. वह एक सक्षम और प्रतिबद्ध अधिकारी थे जिनके नेतृत्व में आईसीजी भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में बड़ी प्रगति कर रहा था. उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना.

Deeply saddened at the untimely demise of Shri Rakesh Pal, DG, Indian Coast Guard in Chennai today. He was an able and committed officer under whose leadership ICG was making big strides in strengthening India's maritime security. My heartfelt condolences to his bereaved family.