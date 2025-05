आसमानी लड़ाई का ऐतिहासिक लम्हा...ऑपरेशन सफेद सागर का वीडियो शेयर करते हुए इंडियन एयरफोर्स

भारतीय वायुसेना ने आज 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान शुरू किए गए 'ऑपरेशन सफेद सागर' की 26वीं वर्षगांठ मनाई. इस ऑपरेशन का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के कारगिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर भारतीय चौकियों पर कब्जा जमाने वाले पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों को खदेड़ना था. 26 मई 1999 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है, इसी दिन भारतीय वायुसेना (IAF) ने ‘ऑपरेशन सफेद सागर' लॉन्च किया था.

#ThisDayThatYear | 26 May 1999#OpSafedSagar — the Indian Air Force's codename for its air operations during the KargilWar1999 — was launched in support of ground forces under Operation Vijay. It aimed to flush out Pakistani regulars and intruders who had occupied Indian… pic.twitter.com/CtBJvqRqsx