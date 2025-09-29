आम लोगों से सेना के जवानों तक... देखिए कैसे मना एशिया कप में पाकिस्तान को हराने का जश्न, देखें वीडियो

Ind vs Pak Asia Cup Final: एशिया कप के फाइनल में रविवार को भारत और पाकिस्‍तान आमने-सामने थे. इस महामुकाबले में भारत ने पाकिस्‍तान को 5 विकेट से पटखनी दी है. इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस जबरदस्‍त उत्‍साहित हैं. लोगों ने पटाखे फोड़कर और आतिशबाजी कर पाकिस्‍तान पर भारत की जीत का जश्‍न मनाया. भारत की जीत के साथ ही गुजरात से गुवाहाटी और कश्‍मीर से कन्‍याकुमारी तक जश्‍न का माहौल देखने को मिला. इसके सामने आए वीडियो में आम लोगों के साथ ही भारतीय सेना और सीआरपीएफ जवान भी जश्‍न मनाते नजर आए हैं. आप भी देखिए जश्‍न के 10 वीडियो.

भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों ने एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की जीत का जश्न लखनऊ में आतिशबाजी कर मनाया.



लखनऊ : भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों ने एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की जीत का जश्न मनाया pic.twitter.com/THf7W9t69l — NDTV India (@ndtvindia) September 28, 2025

सेना के जवानों ने भी मनाया जश्‍न

एशिया कप में पाकिस्‍तान पर भारतीय टीम की जीत का जश्‍न भारतीय सेना के जवानों ने भी मनाया. स्थानीय लोगों के साथ जवानों ने जमकर डांस किया. इस दौरान जवानों का उत्‍साह देखते ही बनता था.

#WATCH | Poonch, J&K | The jawans of the Indian Army along with locals celebrate and dance after India wins the Asia Cup 2025 for the record 9th time after defeating Pakistan. pic.twitter.com/x0lUNNZV7y — ANI (@ANI) September 28, 2025

अयोध्‍या में भारतीय टीम के जीतने के साथ ही टीम के प्रशंसकों ने पटाखे फोड़े और जमकर डांस कर अपनी खुशी जताई.



#WATCH | Ayodhya, UP | Fans of the Indian Cricket team burst crackers and dance in celebration of the Indian cricket Team beating Pakistan to lift the #AsiaCupT20 trophy. pic.twitter.com/sU6LwABFO2 — ANI (@ANI) September 28, 2025

तिलक वर्मा की जमकर प्रशंसा कर रहे फैंस

भारतीय टीम की जीत के बाद दिल्‍ली में लोग सड़कों पर निकले. इस जीत में तिलक वर्मा का बड़ा योगदान रहा. इस दौरान एक शख्‍स ने कहा, "पहले हमने सिंदूर लगाया था और अब तिलक लगाया है."

#WATCH | Delhi | India defeats Pakistan in #AsiaCupFinal | A fan of the Indian cricket team says, "Pehle humne Sindoor lagaya tha aur ab Tilak lagaya hai." pic.twitter.com/2oqUmMTHQi — ANI (@ANI) September 28, 2025

पंजाब के अलग-अलग शहरों में जीत को लोगों ने अलग-अलग तरीके से सेलिब्रेट किया. मोहाली में लोग जीत के बाद जमकर जश्‍न मनाते नजर आए.

#WATCH | Mohali, Punjab | Fans of the Indian cricket team celebrate after India wins the Asia Cup 2025 by beating Pakistan in the finals. pic.twitter.com/UQeyfBkoVG — ANI (@ANI) September 28, 2025

भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसक पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के बाद नागपुर में सड़कों पर उतर आए. यहां पर लोगों का हुजूम देखते ही बनता है.

#WATCH | Nagpur, Maharashtra | Fans of the Indian cricket team take to the streets celebrating India's win against Pakistan in the #AsiaCupT20. pic.twitter.com/8n3RW4lCpd — ANI (@ANI) September 28, 2025

बेंगलुरु में वंदे मातरम के लगे नारे

बेंगलुरु में भी टीम इंडिया की जीत का जश्‍न मनाया गया. यहां पर भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों ने 'वंदे मातरम' के नारे लगाए. इस दौरान एक शख्‍स ने कहा, "विराट कोहली, हमें आपकी याद आ रही है."

#WATCH | Bengaluru | India defeats Pakistan in #AsiaCupFinal | Fans of the Indian cricket team chant 'Vande Mataram' as one fan says, "Virat Kohli, we miss you." pic.twitter.com/n4CDVGxYZ5 — ANI (@ANI) September 28, 2025

वहीं महाराष्‍ट्र के चेंबूर में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसक जीत की खुशी से झूम उठे. इस दौरान उन्‍होंने भारत माता की जय के नारे लगाए. वहीं चेंबूर में एक शख्‍स ने कहा, "हमसे जो टकराएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा... जय हिंद..."

#WATCH | Chembur, Maharashtra | India defeats Pakistan in #AsiaCupFinal | A fan of the Indian cricket team says, "Humse jo takrayega vo mitti mein mil jaayega... Jai Hind..." pic.twitter.com/u3cI6EQL6O — ANI (@ANI) September 28, 2025

सीआरपीएफ जवानों ने भी मनाया जश्‍न

छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारतीय टीम की जीत का जश्‍न सीआरपीएफ के जवानों ने भी मनाया.

#WATCH | Sukma, Chhattisgarh | CRPF jawans of the 74bn celebrate India's victory in the #AsiaCupT20 by defeating Pakistan. pic.twitter.com/qeKI3hPILZ — ANI (@ANI) September 28, 2025

कानपुर में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों ने भारत द्वारा एशिया कप 2025 जीतने पर खुशी में पटाखे फोड़े और जमकर डांस किया.

