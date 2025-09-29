विज्ञापन
आम लोगों से सेना के जवानों तक... देखिए कैसे मना एशिया कप में पाकिस्तान को हराने का जश्न, देखें वीडियो

Ind vs Pak Asia Cup Final: भारत की जीत के साथ ही गुजरात से गुवाहाटी और कश्‍मीर से कन्‍याकुमारी तक जश्‍न का माहौल देखने को मिला. इस दौरान भारतीय टीम के फैंस सड़कों पर निकल आए और जमकर जश्‍न मनाया.

  • एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर महत्वपूर्ण जीत हासिल की है.
  • भारत की जीत के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में जनता ने आतिशबाजी और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया.
  • गुजरात से लेकर कश्मीर और कन्न्याकुमारी तक जीत का उत्सव सड़कों पर बड़े पैमाने पर देखने को मिला है.
नई दिल्‍ली :

Ind vs Pak Asia Cup Final: एशिया कप के फाइनल में रविवार को भारत और पाकिस्‍तान आमने-सामने थे. इस महामुकाबले में भारत ने पाकिस्‍तान को 5 विकेट से पटखनी दी है. इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस जबरदस्‍त उत्‍साहित हैं. लोगों ने पटाखे फोड़कर और आतिशबाजी कर पाकिस्‍तान पर भारत की जीत का जश्‍न मनाया. भारत की जीत के साथ ही गुजरात से गुवाहाटी और कश्‍मीर से कन्‍याकुमारी तक जश्‍न का माहौल देखने को मिला. इसके सामने आए वीडियो में आम लोगों के साथ ही भारतीय सेना और सीआरपीएफ जवान भी जश्‍न मनाते नजर आए हैं. आप भी देखिए जश्‍न के 10 वीडियो. 

भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों ने एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की जीत का जश्न लखनऊ में आतिशबाजी कर मनाया. 
 

सेना के जवानों ने भी मनाया जश्‍न

एशिया कप में पाकिस्‍तान पर भारतीय टीम की जीत का जश्‍न भारतीय सेना के जवानों ने भी मनाया. स्थानीय लोगों के साथ जवानों ने जमकर डांस किया. इस दौरान जवानों का उत्‍साह देखते ही बनता था. 

अयोध्‍या में भारतीय टीम के जीतने के साथ ही टीम के प्रशंसकों ने पटाखे फोड़े और जमकर डांस कर अपनी खुशी जताई. 
 

तिलक वर्मा की जमकर प्रशंसा कर रहे फैंस 

भारतीय टीम की जीत के बाद दिल्‍ली में लोग सड़कों पर निकले. इस जीत में तिलक वर्मा का बड़ा योगदान रहा. इस दौरान एक शख्‍स ने कहा, "पहले हमने सिंदूर लगाया था और अब तिलक लगाया है."

पंजाब के अलग-अलग शहरों में जीत को लोगों ने अलग-अलग तरीके से सेलिब्रेट किया. मोहाली में लोग जीत के बाद जमकर जश्‍न मनाते नजर आए. 

भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसक पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के बाद नागपुर में सड़कों पर उतर आए. यहां पर लोगों का हुजूम देखते ही बनता है. 

बेंगलुरु में वंदे मातरम के लगे नारे 

बेंगलुरु में भी टीम इंडिया की जीत का जश्‍न मनाया गया. यहां पर भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों ने 'वंदे मातरम' के नारे लगाए. इस दौरान एक शख्‍स ने कहा, "विराट कोहली, हमें आपकी याद आ रही है."

वहीं महाराष्‍ट्र के चेंबूर में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसक जीत की खुशी से झूम उठे. इस दौरान उन्‍होंने भारत माता की जय के नारे लगाए.  वहीं चेंबूर में एक शख्‍स ने कहा, "हमसे जो टकराएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा... जय हिंद..."

सीआरपीएफ जवानों ने भी मनाया जश्‍न

छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारतीय टीम की जीत का जश्‍न सीआरपीएफ के जवानों ने भी मनाया.  

कानपुर में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों ने भारत द्वारा एशिया कप 2025 जीतने पर खुशी में पटाखे फोड़े और जमकर डांस किया.  
 

