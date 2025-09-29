विज्ञापन
एशिया कप: पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गेंद खेल इस भारतीय खिलाड़ी ने रच दिया इतिहास, सालों तक रखे जाएंगे याद

रिंकू ने रोमांचक फाइनल जीतने के बाद कहा ,‘‘और कुछ मायने नहीं रखता. एक गेंद मायने रखती है. वही चाहिए थी जिस पर मैने चौका लगाया. सभी को पता है कि मैं फिनिशर हूं. टीम जीत गई और मैं बहुत खुश हूं.’’

  • रिंकू सिंह ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली और एकमात्र गेंद पर विजयी चौका लगाया.
  • भारत ने नौवीं बार एशिया कप खिताब जीता है, जिसमें रिंकू सिंह के चौके ने निर्णायक भूमिका निभाई.
  • उपकप्तान शुभमन गिल ने पूरे टूर्नामेंट में भारत की अपराजेयता और दबाव में संयम बनाए रखने की बात कही.
दुबई:

एशिया कप इस बार कुछ खास था. इस दौरान कई रिकॉर्ड बने तो कई ऐसे पल देखने को मिले जो शायद ही अब किसी दूसरे टूर्नामेंट में देखने को मिले. रिंकू सिंह ने पूरे एशिया कप में एक ही गेंद खेली और उसी गेंद पर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ विजयी चौका जड़कर उसे क्रिकेट प्रेमियों की जिंदगी भर की अमिट यादों में शामिल कर दिया . पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल टूर्नामेंट में रिंकू का पहला मैच था. उन्होंने हारिस रऊफ के आखिरी ओवर में चौथी गेंद खेली जो टूर्नामेंट में उनकी पहली गेंद थी और मिडआन पर चौका जड़कर भारत को नौवीं बार एशिया कप खिताब दिलाया .

रिंकू ने रोमांचक फाइनल जीतने के बाद कहा ,‘‘और कुछ मायने नहीं रखता. एक गेंद मायने रखती है. वही चाहिए थी जिस पर मैने चौका लगाया. सभी को पता है कि मैं फिनिशर हूं. टीम जीत गई और मैं बहुत खुश हूं.''

अपराजेय रहना अच्‍छा लग रहा है: गिल

भारत के उपकप्तान शुभमन गिल ने आधिकारिक प्रसारक से कहा ,‘‘अद्भुत है. हम पूरे टूर्नामेंट में अपराजेय रहे. बहुत अच्छा लग रहा है.''

गिल ने कहा ,‘‘हम आपस में ड्रेसिंग रूप में यही बात कर रहे थे कि मैच को आखिर तक खींचना है. लक्ष्य बड़ा नहीं था लेकिन दबाव में नहीं आना था. शुरूआती तीन विकेट जल्दी गिरने के बाद आसान नहीं होता. संजू और तिलक की साझेदारी और दुबे के वो छक्के बहुत महत्वपूर्ण थे.''

लड़कों ने शानदार प्रदर्शन किया: मोर्कल

गेंदबाजी कोच मोर्नी मोर्कल ने बल्लेबाजों की तारीफ करते हुए कहा ,‘‘ आज लड़कों ने शानदार प्रदर्शन किया. पावरप्ले में शुरूआत अच्छी नहीं रही लेकिन बाद में शानदार बल्लेबाजी. दुबे के लिये अच्छा मौका था और उसने पूरा इस्तेमाल किया.''

शिवम दुबे को चोटिल हार्दिक पंड्या की जगह उतारा गया था.

तिलक के साथ बल्लेबाजी में मजा आया: सैमसन

चार विकेट लेने वाले स्पिनर कुलदीप यादव ने कहा ,‘‘बीच के ओवरों में गेंदबाजी काफी अहम है. हम स्पिनर साथ में खेल रहे हैं और हर किसी की अलग भूमिका है. पाकिस्तान ने शुरूआत बहुत अच्छी की लेकिन हमें पता था कि कुछ विकेट निकल गए तो हम दबाव बना लेंगे.''

संजू सैमसन ने कहा ,‘‘मुझे दबाव में खेलना पसंद है. पाकिस्तान के खिलाफ बहुत मैच नहीं खेले लेकिन दबाव था. मैंने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया और तिलक के साथ बल्लेबाजी में मजा आया.''

