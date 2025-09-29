एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी है. रोमांचक मुकाबले में भारत ने 5 विकेट से पाकिस्तान को हरा दिया. इस जीत ने भारतीयों को खुश होने का एक और बड़ा मौका दे दिया है. इसके बाद हर किसी ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की है. इसमें नेताओं से अभिनेताओं तक हर कोई शामिल है. आइए जानते हैं कि भारत की जीत पर किसने क्या कहा.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा, "एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने पर टीम इंडिया को मेरी हार्दिक बधाई. टीम ने टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा, जिससे खेल में उसका दबदबा कायम रहा. मैं कामना करता हूं कि टीम इंडिया भविष्य में भी इसी तरह अपना परचम लहराए."
My heartiest congratulations to Team India for winning the Asia Cup cricket tournament. The team did not lose any match in the tournament, marking its dominance in the game. I wish Team India sustained glory in the future.— President of India (@rashtrapatibhvn) September 28, 2025
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, "एशिया कप 2025 चैंपियन बनने पर टीम इंडिया को बधाई. हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण. जय हिंद."
Congratulations to Team India on becoming the Asia Cup 2025 Champions.— Om Birla (@ombirlakota) September 28, 2025
A moment of pride for every Indian.
Jai Hind !#AsiaCupFinal #INDvsPAK #AsiaCup pic.twitter.com/458jwMLlxQ
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, "एक अद्भुत जीत. हमारे लड़कों की जबरदस्त ऊर्जा ने प्रतिद्वंद्वियों को एक बार फिर धूल चटा दी. भारत का जीतना तय है, चाहे कोई भी मैदान हो."
A phenomenal victory. The fierce energy of our boys blew up the rivals again.— Amit Shah (@AmitShah) September 28, 2025
Bharat is destined to win no matter which field.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा, "विजय तिलक, आज भारतीय क्रिकेट टीम ने सिर्फ एशिया कप फाइनल नहीं बल्कि बल्कि हर भारतीय का दिल जीत लिया. तिलक वर्मा और कुलदीप यादव के जबरदस्त प्रदर्शन ने इस विजय को ऐतिहासिक बना दिया."
विजय तिलक 🇮🇳— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) September 28, 2025
आज भारतीय क्रिकेट टीम ने सिर्फ़ #AsiaCupFinal नहीं, बल्कि हर भारतीय का दिल जीत लिया।@TilakV9 और @imKuldeep18 के जबरदस्त प्रदर्शन ने इस विजय को ऐतिहासिक बना दिया।#IndvsPak2025 pic.twitter.com/j2GVpCim5d
चंद्रबाबू नायडू ने कहा, "पाकिस्तान पर शानदार जीत और एशिया कप जीतने पर टीम इंडिया को हार्दिक बधाई. आपके दृढ़ संकल्प, टीम वर्क और जज्बे ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है. भारतीय क्रिकेट के लिए एक गौरवशाली क्षण."
Heartiest congratulations to Team India on their emphatic victory over Pakistan and for lifting the Asia Cup! Your determination, teamwork and spirit have made the nation proud. A glorious moment for Indian cricket! 🇮🇳#TeamIndia #AsiaCupFinal #indvspak2025 pic.twitter.com/8Y8LmjrG9q— N Chandrababu Naidu (@ncbn) September 28, 2025
सुप्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, " भारत माता की जय." साथ ही इस वीडियो में अनुपम खेर बेहद उत्साह में नजर आ रहे हैं. वीडियो में वे कहते हैं. "भारत माता की जय, क्या बात है." साथ ही कहते हैं कि दिल खुश हो गया.
भारत माता की जय! ❤️🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳❤️❤️❤️ #AsiaCupFinal #TeamIndia #Cricket pic.twitter.com/yXCUUqkWhl— Anupam Kher (@AnupamPKher) September 28, 2025
अभिनेता ममूटी ने कहा, "टीम इंडिया ने एशिया कप सिर्फ जीता ही नहीं, बल्कि उस पर कब्जा कर लिया. बिना एक भी हार के चैंपियन. वाकई शानदार."
Team India didn't just win the Asia Cup, they owned it. Champions without a single defeat. Absolutely magnificent! 💙🏆#INDvsPAK #AsiaCupFinal pic.twitter.com/1zJqDqZaOo— Mammootty (@mammukka) September 28, 2025
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं