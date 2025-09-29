विज्ञापन
विशेष लिंक

एशिया कप में भारत की जीत के बाद नेता से अभिनेता तक हर कोई जाहिर कर रहा खुशी, जानें किसने क्‍या कहा

एशिया कप में जीत ने भारतीयों को खुश होने का एक और बड़ा मौका दे दिया है. इसके बाद हर किसी ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की है. इसमें नेताओं से अभिनेताओं तक हर कोई शामिल है.

Read Time: 2 mins
Share
एशिया कप में भारत की जीत के बाद नेता से अभिनेता तक हर कोई जाहिर कर रहा खुशी, जानें किसने क्‍या कहा
नई दिल्‍ली :

एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्‍तान को धूल चटा दी है. रोमांचक मुकाबले में भारत ने 5 विकेट से पाकिस्‍तान को हरा दिया. इस जीत ने भारतीयों को खुश होने का एक और बड़ा मौका दे दिया है. इसके बाद हर किसी ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की है. इसमें नेताओं से अभिनेताओं तक हर कोई शामिल है. आइए जानते हैं कि भारत की जीत पर किसने क्‍या कहा. 

राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्‍स पर लिखा, "एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने पर टीम इंडिया को मेरी हार्दिक बधाई. टीम ने टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा, जिससे खेल में उसका दबदबा कायम रहा. मैं कामना करता हूं कि टीम इंडिया भविष्य में भी इसी तरह अपना परचम लहराए."

लोकसभा अध्‍यक्ष ओम बिरला ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए एक्‍स पर लिखा, "एशिया कप 2025 चैंपियन बनने पर टीम इंडिया को बधाई. हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण. जय हिंद."

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्‍स पर लिखा, "एक अद्भुत जीत. हमारे लड़कों की जबरदस्त ऊर्जा ने प्रतिद्वंद्वियों को एक बार फिर धूल चटा दी. भारत का जीतना तय है, चाहे कोई भी मैदान हो."

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्‍स पर लिखा, "विजय तिलक, आज भारतीय क्रिकेट टीम ने सिर्फ एशिया कप फाइनल नहीं बल्कि बल्कि हर भारतीय का दिल जीत लिया. तिलक वर्मा और कुलदीप यादव के जबरदस्त प्रदर्शन ने इस विजय को ऐतिहासिक बना दिया."

चंद्रबाबू नायडू ने कहा, "पाकिस्तान पर शानदार जीत और एशिया कप जीतने पर टीम इंडिया को हार्दिक बधाई. आपके दृढ़ संकल्प, टीम वर्क और जज्बे ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है. भारतीय क्रिकेट के लिए एक गौरवशाली क्षण."

सुप्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर ने एक्‍स पर एक पोस्‍ट में लिखा, " भारत माता की जय." साथ ही इस वीडियो में अनुपम खेर बेहद उत्‍साह में नजर आ रहे हैं. वीडियो में वे कहते हैं. "भारत माता की जय, क्‍या बात है." साथ ही कहते हैं कि दिल खुश हो गया. 

अभिनेता ममूटी ने कहा, "टीम इंडिया ने एशिया कप सिर्फ जीता ही नहीं, बल्कि उस पर कब्‍जा कर लिया. बिना एक भी हार के चैंपियन. वाकई शानदार."
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Asia Cup, Ind Vs Pak, Asia Cup Final, India Victory, Asia Cup Victory Reactions
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com