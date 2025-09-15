एशिया कप में पाकिस्तान को हराने पर भारत में जश्न, आतिशबाजी से लेकर कहां कैसे हुआ धूम-धड़ाका

एशिया कप में ग्रुप ए की टीम भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में टीम इंडिया ने 7 विकेट से एकतरफा जीत दर्ज की. मैच के नतीजे ने एक बार फिर पूरी दुनिया को बता दिया है कि बात सरहद की हो या फिर क्रिकेट के मैदान की, भारत हमेशा पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा. 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद देशवासी ऑपरेशन व्हाइट बॉल की सफलता का जश्न मना रहे हैं और टीम इंडिया को जीत की बधाई दे रहे हैं. मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस जीत को पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि के तौर पर समर्पित किया है. टीम इंडिया ने पूरे मैच में बढ़त बनाए रखी. मैच के दौरान किसी भी प्वाइंट पर ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगे है. यही कारण है कि क्रिकेट प्रेमियों ने नतीजे आने से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था.

एशिया कप में जैसे ही भारत ने पाकिस्तान को हराया, वैसे ही देशभर में जश्न मनने लगा. प्रयागराज में लोग तिरंगा लेकर घर से बाहर आए और जीत का जश्न मनाया.

एशिया कप में जैसे ही भारत ने पाकिस्तान को हराया, वैसे ही देशभर में जश्न मनने लगा. प्रयागराज में लोग तिरंगा लेकर घर से बाहर आए और जीत का जश्न मनाया.

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर एक भारतीय क्रिकेट प्रशंसक ने कहा, "यह जश्न मनाने लायक है, लेकिन हम पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि उन्हें कड़ी टक्कर देनी चाहिए ताकि हम इसका आनंद उठा सकें... यह एकतरफा मैच था... 127 अच्छा लक्ष्य नहीं है..."

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर एक भारतीय क्रिकेट प्रशंसक ने कहा, "यह जश्न मनाने लायक है, लेकिन हम पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि उन्हें कड़ी टक्कर देनी चाहिए ताकि हम इसका आनंद उठा सकें... यह एकतरफा मैच था... 127 अच्छा लक्ष्य नहीं है..."

सिलीगुड़ी में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर एक भारतीय क्रिकेट प्रशंसक ने कहा, "हमने भारतीय टीम के कप्तान का जन्मदिन मनाया, हम इस जीत से बहुत खुश हैं..."

सिलीगुड़ी में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर एक भारतीय क्रिकेट प्रशंसक ने कहा, "हमने भारतीय टीम के कप्तान का जन्मदिन मनाया, हम इस जीत से बहुत खुश हैं..."

बिहार की राजधानी पटना में भी लोग घरों से बाहर निकल और टीम इंडिया की जीत का जोरदार जश्न मनाया

बिहार की राजधानी पटना में भी लोग घरों से बाहर निकल और टीम इंडिया की जीत का जोरदार जश्न मनाया

मध्य प्रदेश के इंदौर में भी फैंस ने टीम इंडिया की जीत के जश्न में खूब झूमे. शहर में जहां भी भीड़ दिखी, बस वहां टीम इंडिया की जीत का जश्न दिख रहा था.

मध्य प्रदेश के इंदौर में भी फैंस ने टीम इंडिया की जीत के जश्न में खूब झूमे. शहर में जहां भी भीड़ दिखी, बस वहां टीम इंडिया की जीत का जश्न दिख रहा था.

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर एक भारतीय क्रिकेट प्रशंसक ने कहा, "भारत ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में दबदबा बनाया और यह एकतरफा मैच था... पाकिस्तान को थोड़ा और बेहतर खेल दिखाना चाहि था..."

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर एक भारतीय क्रिकेट प्रशंसक ने कहा, "भारत ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में दबदबा बनाया और यह एकतरफा मैच था... पाकिस्तान को थोड़ा और बेहतर खेल दिखाना चाहि था..."

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर एक भारतीय क्रिकेट प्रशंसक अभिषेक ने कहा, "मुझे खुशी है कि भारत आज जीता... पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का बदला लिया और आज हमारे खिलाड़ियों ने भी दिखा दिया कि वे अजेय हैं..."

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर एक भारतीय क्रिकेट प्रशंसक अभिषेक ने कहा, "मुझे खुशी है कि भारत आज जीता... पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का बदला लिया और आज हमारे खिलाड़ियों ने भी दिखा दिया कि वे अजेय हैं..."

दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर एक भारतीय क्रिकेट प्रशंसक ने कहा, "पाकिस्तान की तरफ से फील्डिंग खराब थी... कई कैच छूटे... फील्डिंग भी बेहद खराब थी... भारतीय बल्लेबाजी अच्छी थी... मुझे लगता है कि यह टीम इंडिया का समग्र टीम प्रयास था..."