आज की 10 बड़ी खबरें: सुप्रिया की 'लंच डिप्लोमेसी', यूपी में केशव के कड़े तेवर और 7 महीने बाद सोना सबसे सस्ता

संसद भवन में सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल की गुप्त 'लंच डिप्लोमेसी', क्या फिर एक होने जा रहे हैं NCP के दोनों गुट?

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली से एक बेहद बड़ी और सनसनीखेज राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां संसद परिसर में शरद पवार गुट की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और अजीत पवार गुट के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल के बीच हुई एक गुप्त और लंबी बैठक ने एनसीपी के दोनों प्रतिद्वंद्वी धड़ों के संभावित विलय (Merger) की अटकलों को हवा दे दी है. सूत्रों के हवाले से मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार, इन दोनों कद्दावर नेताओं के बीच संसद भवन में करीब 35 मिनट तक बेहद गंभीर चर्चा हुई, जिसके बाद दोनों ने एक साथ बैठकर दोपहर का लंच भी किया, जिसे राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी 'लंच डिप्लोमेसी' के रूप में देखा जा रहा है.

योगी के सामने केशव मौर्य ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पिलाई कड़वी घूंट, कहा- सरकार रहेगी तभी मिलेगा पद

उत्तर प्रदेश भाजपा की एक बेहद अहम और बंद कमरे में हुई बैठक में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए एक बेहद गंभीर नसीहत दी है. केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन के भीतर चल रही आपसी खींचतान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को एक-दूसरे को "निपटाने" यानी राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति से तुरंत बाज आना चाहिए, क्योंकि अगर आपसी मतभेदों के चलते राज्य में सरकार ही नहीं बचेगी तो किसी को निपटा कर भला क्या हासिल होगा.

खबर विस्तार से पढ़ें: 'निपटाने' की भावना से बचें कार्यकर्ता, सरकार ही नहीं रहेगी तो क्या हासिल करेंगे: केशव प्रसाद मौर्य

यूपी चुनाव की बड़ी तैयारी: 17 नवंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट,गलतियां सुधारने का मिलेगा मौका

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारियों को अमलीजामा पहनाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग आगामी 17 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन करने जा रहा है, जिसके साथ ही 'कोई मतदाता न छूटे' के संकल्प के तहत प्रदेशभर में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत की जाएगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने गाजियाबाद में एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद बताया कि 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, अपात्रों के नाम हटवाने या किसी भी तरह के विवरण में संशोधन के लिए दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी, जिसमें नागरिक ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म 6, 7 और 8 का उपयोग कर सकेंगे.

पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी सिहरन: यूपी-बिहार में छाएगा कोहरा, IMD का अलर्ट

उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है, जहाँ पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड ने दस्तक दे दी है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में सुबह और रात के समय घने कोहरे का असर दिखना शुरू हो गया है, जिससे विजिबिलिटी कम हो रही है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. वहीं, देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाके इस समय दोहरी मार झेल रहे हैं, जहाँ कोहरे और धुंध की चादर के साथ-साथ हवा की गुणवत्ता (AQI) बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है.

खबर विस्तार से पढ़ें: कल का मौसम: दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत 14 राज्यों में बारिश, कश्मीर-हिमाचल में बर्फबारी, NCR में हवा भी जहरीली

अंकिता भंडारी केस में बड़ा अदालती फैसला: गुजरात में होगा अभिनेत्री उर्मिला सनावर का नार्को टेस्ट, खुलेगा मौत का राज़!

उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की गुत्थी सुलझाने की दिशा में देहरादून की विशेष सीबीआई अदालत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अभिनेत्री उर्मिला सनावर के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को कराने की अंतिम मंजूरी दे दी है, जिसे गुजरात के गांधीनगर स्थित फोरेंसिक साइंस लैब में अंजाम दिया जाएगा. शुक्रवार को सुबह करीब 11:30 बजे उर्मिला सनावर भारी सुरक्षा के बीच देहरादून की सीबीआई कोर्ट में पेश हुईं, जहां करीब दो घंटे तक चली लंबी अदालती कार्रवाई और सुनवाई के बाद दोपहर 1:30 बजे उन्होंने अदालत के समक्ष इस वैज्ञानिक परीक्षण के लिए अपनी लिखित सहमति दे दी.

असम के काजीरंगा में बड़ा हादसा, ट्रक और ट्रैवलर की भयानक टक्कर, 23 लोगों की मौत, कई घायल

असम के काजीरंगा स्थित रोंगाजन के पास गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. एक तेज रफ्तार ट्रक और यात्री वाहन (ट्रैवलर) की जोरदार टक्कर में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई है. हादसे में कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं.शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसे का शिकार हुई ट्रैवलर बोकाखाट से नागांव की तरफ जा रही थी. बताया जा रहा है कि इस वाहन में सवार ज्यादातर यात्री छात्र थे.टक्कर इतनी भीषण थी कि यात्री वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई यात्री उसी के अंदर फंस गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है.

यौन शोषण के गंभीर आरोप में घिरे कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा! गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी ने घेरा धुर्वा थाना

झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर एक नाबालिग बच्ची के साथ कथित यौन शोषण के बेहद गंभीर आरोप लगने के बाद राज्य का सियासी पारा पूरी तरह गरमा गया है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की रांची महानगर इकाई ने शुक्रवार को धुर्वा थाने का जोरदार घेराव किया. विधायक भूषण बाड़ा की तत्काल गिरफ्तारी, पद से बर्खास्तगी और पूरे मामले की बिना किसी राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध-प्रदर्शन किया.

सोना 7 महीने बाद ₹1.36 लाख से नीचे आया:3 दिन में ₹6,536 सस्ता; चांदी भी ₹1.77 लाख पर आई

शादी-ब्याह के लिए सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है. सोने की कीमत 7 महीने बाद 1.36 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गई है. इससे पहले 23 मार्च 2026 को सोना 1,35,141 रुपए पर आया था. इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना आज 1,808 रुपए गिरकर 1,35,884 रुपए आ गया है, जो एक दिन पहले 1.38 लाख रुपए पर था। इससे पहले 8 जनवरी 2026 को सोना 1,35,773 रुपए पर था.

माइक्रोसॉफ्ट का ग्लोबल सर्वर डाउन ! भारत समेत 74 देशों में मची अफरा-तफरी, उड़ानें रद्द और थमीं कई सेवाएं

माइक्रोसॉफ्ट के वैश्विक सर्वर में आई एक बड़ी तकनीकी खराबी के चलते भारत समेत दुनिया के 74 देशों में भारी अफरा-तफरी मच गई है, जिससे वैश्विक स्तर पर विमान सेवाएं, डिजिटल कामकाज और बड़ी तकनीकी प्रणालियां पूरी तरह चरमरा गई हैं. बताया जा रहा है कि एक हालिया सॉफ्टवेयर अपडेट के चलते यह तकनीकी गड़बड़ी पैदा हुई है, जिसके कारण माइक्रोसॉफ्ट की लोकप्रिय सेवाएं जैसे आउटलुक (Outlook), माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और विंडोज बेस्ड क्लाउड सर्विसेज ने अचानक काम करना बंद कर दिया.

सिर्फ 89 रन पर ढेर हुई टीम इंडिया! न्यूजीलैंड ने 244 रनों से रौंदा, शर्मनाक हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने पिच को कोसा

न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए चौथे एकदिवसीय (ODI) मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम को 244 रनों की एक बेहद करारी और शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद पूरी टीम की चारों तरफ भारी आलोचना हो रही है. शुक्रवार को खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान न्यूजीलैंड की टीम ने बोर्ड पर 333 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन ताश के पत्तों की तरह ढह गया और पूरी टीम महज 26.4 ओवरों में सिर्फ 89 रनों के बेहद मामूली स्कोर पर ऑलआउट हो गई, जिसमें कीवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने घातक गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 27 रन देकर 6 विकेट चटकाए.