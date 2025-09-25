और डरेंगे चीन-पाक, रेलवे लॉन्चर से अग्नि-प्राइम की टेस्टिंग, खासियत जान लें

भारत ने अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) ने इस मिसाइल का परीक्षण किया है. इस मिसाइल को नई पीढ़ी की मिसाइल कहा जा रहा है. खास बात ये है कि इस मिसाइल का परीक्षण रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से की गई है. ऐसा पहली बार है जब खास डिजाइन वाली रेल लॉन्चर से किसी मिसाइल को दागा गया है.

India has carried out the successful launch of Intermediate Range Agni-Prime Missile from a Rail based Mobile launcher system. This next generation missile is designed to cover a range up to 2000 km and is equipped with various advanced features.



इस मिसाइल के सफल लॉन्च से भारत अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिनके पास कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम है. जो रेल नेटवर्क पर चलते हुए मिसाइल छोड़ सकता है.

रक्षा मंत्री ने भी दी बधाई

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि-प्राइम के सफल परीक्षण पर DRDO को बधाई दी है. उन्होंने मिसाइल के सफल परीक्षण को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है. इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है. यह अगली पीढ़ी की मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के लिए डिज़ाइन की गई है और कई उन्नत सुविधाओं से लैस है.

विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किया गया अपनी तरह का पहला प्रक्षेपण, बिना किसी पूर्व शर्त के रेल नेटवर्क पर चलने की क्षमता रखता है, जिससे उपयोगकर्ता को देश भर में गतिशीलता प्राप्त होती है और कम दृश्यता के साथ कम प्रतिक्रिया समय में प्रक्षेपण करने की सुविधा मिलती है. मध्यम दूरी की अग्नि-प्राइम मिसाइल के सफल परीक्षण पर डीआरडीओ, सामरिक बल कमान (SFC) और सशस्त्र बलों को बधाई. इस सफल उड़ान परीक्षण ने भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया है जिनके पास चलते-फिरते रेल नेटवर्क से कैनिस्टराइज्ड प्रक्षेपण प्रणाली विकसित करने की क्षमता है.

क्या है अग्नि-प्राइम मिसाइल?

आपको बता दें कि अग्नि-प्राइम मिसाइल अग्नि सीरीज की सबसे आधुनिक मिसाइल हैं. यह इंटरमीडिएट रेंज (मध्यम दूरी) वाली है, जो दो हजार किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकती है. इसमें कई एडवांस्ड फीचर हैं जैसे कि सटीक निशाना लगाने की झमता, तेज रिएक्शन टाइम और मजबूत डिजाइन.

रेल लॉन्चर की क्या है खासियत

ये मिसाइल इसलिए भी खास है क्योंकि इसे रेल लॉन्चर से लॉन्च की गई है. ये एक मोबाइल लॉन्चर है. इसकी खासियत है कि ये रेल नेटवर्क पर बिना किसी तैयारी के चल सकता है. क्रॉस कंट्री मोबिलिटी देता है, यानी ये जंगल, पहांड और मैदान में आसानी से ले जाया जा सकता है. इससे मिसाइल लॉन्च करने में बेहद कम समय लगता है. इसके सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कम विजिबिलिटी में भी मिसाइल लॉन्च कर सकता है.