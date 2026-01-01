DRDO ने CEPTAM 11 के 764 पदों पर आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाई, इस लिंक पर जाकर करें अप्लाई

डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट (CEPTAM) 11 भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बढ़ा दिया है. अब कैंडिडेट 11 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं. पहले अप्लाई करने की आखिर तारीख 1 जनवरी, 2026 थी. इस नौकरी के लिए इंटरेस्ट कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट drdo.gov.in के ज़रिए आवेदन कर सकते हैं. DRDO ने CEPTAM 2025 भर्ती के लिए कुल 764 टेक्निकल पोस्ट भरने की घोषणा की है. सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट-B (STA-B) पोस्ट के लिए 561 वैकेंसी हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव और एलाइड (A&A) कैटेगरी में पोस्ट की संख्या अभी तक बताई नहीं गई है.

क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन-

सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट-B पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास संबंधित इंजीनियरिंग फील्ड में B.Sc. की डिग्री होनी चाहिए. टेक्नीशियन-A पोस्ट के लिए उम्मीदवार का क्लास 10 या मैट्रिक पास होना जरूरी है. साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए. इन पदों के लिए सिर्फ़ भारतीय नागरिक ही अप्लाई कर सकते हैं. 1 जनवरी, 2026 तक कैंडिडेट्स की उम्र 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए. रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को नियमों के मुताबिक उम्र में छूट मिलेगी

क्या है सिलेक्शन प्रोसेस

सिलेक्शन प्रोसेस लिखित परीक्षा से होगा. जिसके बाद एक ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा. जो कैंडिडेट्स इन स्टेज में सफल होंगे, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा. DRDO सभी स्टेज पूरे होने पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेगा.