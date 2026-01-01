DRDO में इंटर्नशिप का शानदार मौका, छात्रों को मिलेगा 30 हजार रुपये का स्टाइपेंड

DRDO SSPL Internship: अगर आप साइंस या इंजीनियरिंग के छात्र हैं और देश की सुरक्षा से जुड़ी तकनीक पर काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन खबर है. रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने छह महीने की 'पेड इंटर्नशिप' के लिए आवेदन मांगे हैं. ये इंटर्नशिप दिल्ली में स्थित सॉलिड स्टेट फिजिक्स प्रयोगशाला (SSPL) में होगी. यानी छात्रों के पास डीआरडीओ के साथ काम करने का काफी अच्छा मौका है. आइए जानते हैं कि कैसे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कितना स्टाइपेंड दिया जा रहा है.

कौन कर सकता है आवेदन?

जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए ये पेड इंटर्नशिप निकाली गई है. जो छात्र वर्तमान में BE/BTech या फिर MSc/MTech कर रहे हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मटेरियल साइंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, लेजर ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइस, IT और कंप्यूटर साइंस (CSE) के छात्र इसमें भाग ले सकते हैं.

कितना मिलेगा स्टाइपेंड

इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए कुल 52 इंटर्न्स का चयन किया जाएगा. पूरी इंटर्नशिप कम से कम 4 हफ्ते और अधिकतम 6 महीने तक की होगी. जो छात्र पूरी इंटर्नशिप करेंगे उन्हें 30 हजार रुपये दिए जाएंगे, यानी हर महीने के पांच हजार रुपये मिलेंगे. इसके साथ ही काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा.

इंटर्नशिप में क्या सीखेंगे छात्र

डीआरडीओ के साथ काम करने से छात्रों को कई तरह की नई चीजें सीखने के लिए मिलेंगीं, जिनमें नैनोटेक्नोलॉजी, लेजर डायोड, सेंसर सिस्टम और सर्किट डिजाइन जैसी चीजें शामिल हैं. SSPL लैब मुख्य रूप से एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल और डिवाइसेस पर रिसर्च करती है, यहां काम करने वाले साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के साथ काम करने का ये शानदार मौका है.

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

इंटर्नशिप के लिे इच्छुक उम्मीदवारों को एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. आवेदन के साथ आपको अपने संस्थान (College/University) का रिकमंडेशन लेटर भी लगाना होगा. https://forms.gle/yMLPLTtWz4Jid6Da8 पर जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 जनवरी, 2026 है.