PM मोदी ने जेलेंस्की को लगाया गले, अब जयशंकर ने भी कह दी बड़ी बात... भारत का क्या है 'शांति प्लान'

रूस और यूक्रेन 24 फरवरी 2022 से जंग लड़ रहे हैं. जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूक्रेन पहुंचे.पीएम मोदी ने कीव में राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की. रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर अब विदेश मंत्री ने बयान दिया है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, "संघर्ष खत्म करने के लिए भारत हर संभव योगदान देने को तैयार है. भारत का मानना है कि जंग के समाधान के लिए यूक्रेन और रूस को साथ आकर काम करना होगा."

मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने यूक्रेन का दौरा किया है. पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा में दोनों देशों के बीच मानवीय सहायता, खेती, मेडिसिन और कल्चरल को-ऑपरेशन बढ़ाने पर समझौता हुआ है. PM मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. विदेश मंत्री ने बताया, "बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच UN चार्टर के तहत किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता बनाए रखने पर सहमति बनी है."

जंग को लेकर कभी तटस्थ नहीं रहा भारत

विदेश मंत्री ने कहा, "दोनों नेताओं की बातचीत के दौरान अधिकतर समय यूक्रेन संकट पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले ही कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है. जेलेंस्की से बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जंग को लेकर भारत कभी भी तटस्थ नहीं रहा है. हम हमेशा शांति के पक्ष में रहे हैं."

#WATCH | Kyiv: EAM Dr S Jaishankar says, "PM Modi has invited Ukraine President Zelenskyy to visit India...We expect that as per his convenience President Zelenskyy will visit India..." pic.twitter.com/sBnlVqQgil