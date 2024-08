भारत-पोलैंड कबड्डी कनेक्शन : पीएम मोदी की इस खासियत के आगे नत मस्तक हुए खेल महासंघ अध्यक्ष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की पोलैंड (Poland) यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध तो मजबूत हुए ही हैं, दोनों देशों के बीच खेल संबंधों ने भी नया आयाम ग्रहण किया. भारत का देसी खेल कबड्डी (Kabaddi) दोनों देशों के बीच करीबी का एक अहम कारण बना. कबड्डी भारत से पोलैंड पहुंची और उसके बाद इसकी लोकप्रियता भी बढ़ी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वारसॉ में पोलैंड के कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष मिशल स्पिज़्को और बोर्ड सदस्य अन्ना कालबार्स्की से मुलाकात की.

पोलैंड कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष मिचेल स्पिज़्को ने बाद में पीएम मोदी की तारीफ की. उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी का नेतृत्व भारत में खेलों के मजबूत होने के लिए अच्छा अवसर है.

#WATCH | PM @narendramodi met Michal Spiczko, President of the Kabaddi Federation of Poland, and Anna Kalbarczyk, Board Member in Warsaw today. @PMOIndia | @MEAIndia | #PMModiInPoland | #PMModiPolandVisit | #PMModi pic.twitter.com/CkHPr3u9Da