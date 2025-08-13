किस प्रधानमंत्री के नाम है लाल किले से सबसे लंबा भाषण देने और झंडा फहराने का रिकॉर्ड? ये रही पूरी लिस्ट

Independence Day 2025: स्वतंत्रता दिवस के लिए राजधानी दिल्ली में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. 15 अगस्त के दिन हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री लाल किला पहुंचेंगे और देश को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे. आज हम आपको बताते हैं कि लाल किले से सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के नाम दर्ज है और सबसे ज्यादा बार किसने यहां तिरंगा फहराने का काम किया है.

किसने कितनी बार फहराया झंडा?

ब्रिटिश शासन के बड़े मुख्यालय लाल किले में पहली बार 16 अगस्त 1947 के दिन झंडा फहराया गया था. पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम ही ये उपलब्धि भी दर्ज है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले पूर्व पीएम जवाहर लाल नेहरू 17 बार लाल किले पर तिरंगा फहरा चुके हैं. ये अब तक का रिकॉर्ड है, इससे ज्यादा बार किसी भी प्रधानमंत्री ने यहां झंडा नहीं फहराया.

नेहरू के बाद इंदिरा गांधी इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं. जिन्होंने 16 बार लाल किले से भाषण दिया और यहां तिरंगा फहराया. यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में तीसरे नंबर पर हैं. उनके बाद पूर्व पीएम डॉ मनमोहन सिंह का नाम आता है, जिन्होंने 10 बार लाल किले पर झंडा फहराया.

किसने दिया था सबसे लंबा भाषण?

लाल किले से 15 अगस्त यानी आजादी की वर्षगांठ पर दिए गए भाषण को काफी ऐतिहासिक माना जाता है, इसे पूरा देश और दुनिया के तमाम लोग सुनते हैं. इस मौके पर प्रधानमंत्री देश के भविष्य और योजनाओं पर बात करते हैं. साथ ही दुनिया के दूसरे देशों को भी लाल किले की प्राचीर से मैसेज दिया जाता है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. उन्होंने 2024 में 98 मिनट का भाषण दिया था, जो आजादी के बाद से अब तक का सबसे लंबा भाषण है. इससे पहले उन्होंने 2016 में 96 मिनट का भाषण दिया था. साल 2020 और 2023 में पीएम मोदी का भाषण 90 मिनट का था.

पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और इंद्र कुमार गुजराल का रिकॉर्ड तोड़ा है. नेहरू ने 1947 में 72 मिनट का भाषण दिया था, वहीं गुजराल ने 1997 में 71 मिनट का लंबा भाषण दिया था. प्रधानमंत्री बनने के एक साल बाद 2015 में ही नरेंद्र मोदी ने 88 मिनट का भाषण देकर ये रिकॉर्ड तोड़ दिया था.