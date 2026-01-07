वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड... अमेरिका और डेनमार्क के बीच अगले सप्ताह होगी अहम बातचीत

वेनेजुएला पर की गई कार्रवाई के बाद अमेरिका इतने पर ही नहीं रुकने वाला है. ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका अब ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क से बातचीत को तैयार दिख रहा है. इस बातचीत को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रुबियो ने बताया कि ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क और अमेरिका के बीच अगले सप्ताह बातचीत होनी है.

मार्को रुबियो ने कहा है कि वह अगले सप्ताह ग्रीनलैंड पर चर्चा के लिए डेनमार्क सरकार से मिलेंगे. यह बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से द्वीप पर नियंत्रण लेने की नए सिरे से की गई मांग के बाद बढ़ते तनाव के बीच हो रही है. ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने के संबंध में ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि अमेरिकी सेना हमेशा एक विकल्प है.

इस मुद्दे को सुलझाने के लिए डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने कहा कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सरकारों ने रुबियो के साथ बैठक का अनुरोध किया था. ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री विवियन मोट्ज़फेल्ट ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि वार्ता का लक्ष्य "ग्रीनलैंड के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के मजबूत बयानों पर चर्चा करना" होगा.

रासमुसेन ने संवाददाताओं से कहा कि जब हम यह चाहते हैं, तो यह निश्चित रूप से है क्योंकि हमें लगता है कि इस चर्चा का हिस्सा क्या है की गलत व्याख्या पर आधारित है. उन्होंने आगे कहा कि हमारा मानना ​​है कि मौजूद कुछ गलतफहमियों को दूर करने के लिए हमारे अमेरिकी समकक्षों के साथ एक बैठक की व्यवस्था करने का प्रयास करना उचित है.

