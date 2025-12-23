विज्ञापन
विशेष लिंक

प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए ना, फिर देखिए... कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जमकर तारीफ की

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से जब पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता? इस पर उन्‍होंने कहा- जी बिल्कुल, वो इंदिरा गांधी की पोती हैं. उनमें प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं.

Read Time: 2 mins
Share
प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए ना, फिर देखिए... कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जमकर तारीफ की
  • प्रियंका गांधी को कांग्रेस के कई नेता पार्टी की उभरती नेता और प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखने वाली मानते हैं
  • कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने स्पष्ट किया कि प्रियंका गांधी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद हैं
  • इमरान मसूद ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए प्रियंका के नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध को जायज ठहराया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

प्रियंका गांधी की तुलना देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से होती रही है. कांग्रेस के कुछ नेता प्रियंका को पार्टी की उभरती नेता के रूप में भी देखते हैं, जिनमें प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद उन्‍हीं में से एक हैं. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से जब पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता? इस पर उन्‍होंने कहा- जी बिल्कुल, वो इंदिरा गांधी की पोती हैं. उनमें प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं. 

प्रियंका गांधी में PM बनने की काबिलियत

इमरान मसूद ने बीजेपी के बयान पर पलटवार किया, जिसमें कहा गया है कि पहले प्रियंका गांधी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CCA) का विरोध किया और अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर बोल रही हैं. मसूद ने कहा, 'क्यों नहीं बोलना चाहिए, इसमें गलत क्या है? इस बारे में जवाब तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए. अगर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री होतीं, तो वे सभी सवालों के जवाब बखूबी दे देतीं. प्रियंका गांधी में प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है. वे इंदिरा गांधी की पोती हैं और उनमें प्रधानमंत्री बनने और सवालों के जवाब देने की पूरी योग्यता है.

प्रियंका ‘मिशन मोड' में अमेरिका जाएंगी

भाजपा ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा अपने भाई और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नक्शेकदम पर चलते हुए ‘भारत विरोधी' लोगों से मिलने एवं देश को ‘बदनाम' करने के लिए ‘मिशन मोड' पर अमेरिका की यात्रा पर जाने वाली हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: प्रियंका गांधी और राहुल गांधी (फाइल तस्वीर)

प्रियंका या कांग्रेस की ओर से भाजपा के आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘सुना है कि प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी की तरह भारत को बदनाम करने के मिशन पर अमेरिका जा रही हैं. वहां उनका स्वागत जॉर्ज सोरोस जैसे भारत विरोधी लोग करने जा रहे हैं.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Priyanka Gandhi, Priyanka Gandhi Prime Minister, Congress MP Imran Masood
Get App for Better Experience
Install Now