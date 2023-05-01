विज्ञापन
जीत का जश्‍न, भारत का ट्रॉफी लेने से इनकार और पाक कप्तान का अवॉर्ड फेंकना... तस्वीरों में देखें एशिया कप का हाई फीवर फाइनल

एशिया कप में भारत ने एक बार फिर अपने बेहतर होने का प्रमाण दिया और पाकिस्‍तान को पांच विकेट से हरा दिया. इस मैच के दौरान और इसके बाद मैदान पर और मैदान के बाहर कई ऐसे मौके आए जिन्‍होंने हर किसी का ध्‍यान अपनी ओर खींचा. देखें तस्‍वीरें.

  • भारतीय क्रिकेट टीम इस जीत के बाद बेहद उत्‍साहित नजर आई. सभी के लिए यह जीत बेहद खास थी और भारतीय टीम के सेलिब्रेशन में यह नजर भी आया.
  • रिंकू सिंह ने पूरे एशिया कप में एक ही गेंद खेली और उसी गेंद पर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ विजयी चौका जड़कर उसे क्रिकेट प्रेमियों की जिंदगी भर की अमिट यादों में शामिल कर दिया .
  • भारतीय टीम की इस जीत से पाकिस्‍तानी फैंस निराश हो गए. मैच के बाद पाकिस्‍तान फैंस के चेहरे मुरझा गए.
  • हालांकि भारतीय टीम का यह जश्‍न बिना ट्रॉफी के रहा. क्‍योंकि भारत ने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया.
  • भारतीय टीम ने एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी से विजेता की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया.
  • भारतीय फैंस ने टीम इंडिया की जमकर सराहना की.
  • इस जीत के असली हीरो तिलक वर्मा रहे. तिलक वर्मा ने फाइनल मुकाबले में मुश्किल परिस्थिति में 53 गेंदों पर 3 चौकों और 4 छक्कों से नाबाद 69 रन की जबरदस्‍त पारी खेली.
  • कई लोगों के लिए पाकिस्‍तानी को हराना दीवाली से कम नहीं था. उन्‍होंने जमकर आतिशबाजी की.
  • कई फैंस तिरंगे के साथ जश्‍न मनाने के लिए अपने घरों से निकले.
  • हर किसी के लिए यह दिन बेहद खास था. यही कारण है कि गुजरात से गुवाहाटी और कश्‍मीर से कन्‍याकुमारी तक जश्‍न देखने को मिला.
  • भारतीय फैंस में में जबरदस्‍त उत्‍साह दिखा. उन्‍होंने आतिशबाजी कर इस जीत को सेलिब्रेट किया.
  • दिल्‍ली सहित देश के कई शहरों में उत्‍साही युवक कार में निकले और तिरंगे को लहराते नजर आए.
  • पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा को 75 हजार डॉलर का रनर अप का चेक दिया गया. पहले तो सलमान ने चेक लिया फिर तस्वीरें खिंचवाई और फिर पलट कर उसको नीचे रखने की जगह हवा में उछालते हुए फेंक दिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए.
