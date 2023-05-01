पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा को 75 हजार डॉलर का रनर अप का चेक दिया गया. पहले तो सलमान ने चेक लिया फिर तस्वीरें खिंचवाई और फिर पलट कर उसको नीचे रखने की जगह हवा में उछालते हुए फेंक दिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए.