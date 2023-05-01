जीत का जश्न, भारत का ट्रॉफी लेने से इनकार और पाक कप्तान का अवॉर्ड फेंकना... तस्वीरों में देखें एशिया कप का हाई फीवर फाइनल
एशिया कप में भारत ने एक बार फिर अपने बेहतर होने का प्रमाण दिया और पाकिस्तान को पांच विकेट से हरा दिया. इस मैच के दौरान और इसके बाद मैदान पर और मैदान के बाहर कई ऐसे मौके आए जिन्होंने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा. देखें तस्वीरें.
पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा को 75 हजार डॉलर का रनर अप का चेक दिया गया. पहले तो सलमान ने चेक लिया फिर तस्वीरें खिंचवाई और फिर पलट कर उसको नीचे रखने की जगह हवा में उछालते हुए फेंक दिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए.