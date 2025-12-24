'नफरत के जनक तुम हो, हमने तो फांसी को चूमा है', इमरान मसूद का गडकरी और भाजपा पर तीखा हमला

Delhi News: सहारनपुर से सांसद और कांग्रेस के कद्दावर नेता इमरान मसूद (Imran Masood) ने बुधवार को NDTV से बातचीत में नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के बयानों और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की विचारधारा पर जबरदस्त पलटवार किया है. प्रदूषण से लेकर विभाजन के इतिहास तक, मसूद ने एक-एक कर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है.

'प्रदूषण के लिए सिर्फ गाड़ियां जिम्मेदार नहीं'

नितिन गडकरी के प्रदूषण की बात स्वीकारने पर मसूद ने कहा, 'नितिन गडकरी ने कम से कम सच बोलने की हिम्मत तो दिखाई, लेकिन सिर्फ उपाय बताने से काम नहीं चलेगा. प्रदूषण के लिए सिर्फ गाड़ियां जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि गाड़ियां तो दिल्ली के बाहर भी चलती हैं. सरकार को ठोस समाधान बताना चाहिए.'

'इतिहास बदलना चाहती है भाजपा'

भाजपा के 'सेक्युलर' वाले बयानों पर हमला करते हुए मसूद ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश में सौहार्द की बात की है. उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म के नाम पर नफरत भाजपा की विचारधारा की देन है. मॉब लिंचिंग आपके लोग करते हैं, हम नहीं. वक्फ के नाम पर आप मुस्लिम संस्थाओं के फंड्स रोकने की साजिश रच रहे हैं, यह आपकी तुष्टिकरण की राजनीति है.

नवनीत राणा पर तंज: पहले अपने बच्चे गिनें

जनसंख्या और अन्य मुद्दों पर नवनीत राणा के बयानों को मसूद ने आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा, 'पहले नवनीत राणा खुद बताएं कि उनके कितने बच्चे हैं? खुद के लिए अलग कानून और बाकी दुनिया को लाइन में खड़ा करना, यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा.'

'तुम तो पैदा ही नफरत से हुए हो'

भारत-पाकिस्तान और शहादत के मुद्दे पर इमरान मसूद ने बेहद सख्त लहजे में कहा, 'देश का बंटवारा आपकी विचारधारा के लोगों की वजह से हुआ. अगर पाकिस्तान नहीं बना होता, तो नफरत के ये तूफान खड़े ही नहीं होते और शायद आप (भाजपा की राजनीति) पैदा ही नहीं होते. आजादी की जंग हो, आतंकवाद हो या नक्सलवाद, शहादत कांग्रेस के लोगों ने दी है. आपकी विचारधारा के किसी व्यक्ति ने देश के लिए जान नहीं दी. इतिहास गवाह है कि भाजपा (तत्कालीन जनसंघ/हिंदू महासभा) ने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें चलाईं. आपने याराना निभाया और हमने फांसी के फंदों को चूमा.'

गिरिराज सिंह के 'बंगाल में अयोध्या जैसा होगा' वाले बयान पर मसूद ने कहा कि वह व्यक्ति भाजपा का ही आदमी है और 2019 में उनके टिकट पर चुनाव लड़ चुका है. कोई भी मुसलमान उस 'पागल आदमी' का समर्थन नहीं कर रहा है.

