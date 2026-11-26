यूपी विधानसभा से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तनातनी चल रही है. इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद लगातार सपा पर हमला कर रहे हैं. इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपनी बयानबाजी के लिए इमरान मसूद को सार्वजनिक मंच से हिदायत दी है. खरगे ने कहा कि हमें सिर्फ बातों के बजाय काम पर ध्यान देना चाहिए. जितना ज्यादा मिलकर काम करेंगे, उतनी ही ज्यादा तरक्की करेंगे.

लखनऊ में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'इमरान मसूद को मैं अक्सर टेलीविजन पर सुनता हूं, जहां वे बहुत जोश के साथ अपनी बात रखते हैं. हालांकि हमें सिर्फ बातों के बजाय काम पर ध्यान देना चाहिए. हम जितना ज्यादा मिलकर काम करेंगे, उतनी ही ज्यादा तरक्की करेंगे. वे संसद में हैं, जहां वे लगातार पार्टी के लिए लड़ते हैं और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि हमारी बातों और स्टैंड को मजबूती से रखा जाए.'

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी कभी खत्म नहीं होने वाली है. हमारा 143 साल पुराना इतिहास है. अगर कांग्रेस पार्टी 143 सालों में खत्म नहीं हुई, तो अब क्यों खत्म होगी? हमारे पास अब एक ऐसा नेता है जो किसी से नहीं डरता और जिसे कोई डरा भी नहीं सकता. हम ऐसे लोग नहीं हैं जो डरकर जीते हैं. हो सकता है कि डर की वजह से कुछ लोग बीजेपी में शामिल हो जाएं या अपने घरों में बैठ जाएं. लेकिन हम जिन्होंने इस संविधान को बनाने में मदद की, इसकी रक्षा करेंगे. हम किसी से नहीं डरेंगे. आरएसएस इस संविधान के खिलाफ था.वे तब भी इसके खिलाफ थे और आज भी संविधान का विरोध करते हैं. इसलिए आज दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है. एक तरफ हम हैं जो संविधान के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ वे हैं जो इसका विरोध करते हैं, जो हमेशा से इसके खिलाफ रहे हैं. पिछले 12 सालों से, संविधान विरोधी सोच रखने वाले लोग लगातार संविधान को कमजोर करने का काम कर रहे हैं; वे नफरत से प्रेरित हैं.'

खरगे ने कहा, 'उन मौलिक अधिकारों, वोच के अधिकारी और महिला-पुरुषों के लिए समान अधिकारों के बारे में सोचिए, जो बाबासाहेब ने हमें दिलाए थे. इसमें वोट देने का अधिकार भी शामिल है, जिसे अब BJP छीनने की कोशिश कर रही है. ये अधिकार BJP ने नहीं दिए थे. इन्हें अंबेडकर और कांग्रेस के नेताओं ने हासिल किया था. राहुल गांधी हर जगह यह संविधान अपने साथ रखते हैं. इसी संविधान को ध्यान में रखकर आप अपना वोट डालेंगे.'

खरगे ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से इतनी डरी हुई है कि अब उन्हें हमारी परछाइयों से भी डर लगने लगा है. जब भी मौका मिलेगा, हमारे लोग मार्च करेंगे. आज हम जिस मंजिल की ओर निकले हैं, वहां तक जरूर पहुंचेंगे. आज ऐतिहासिक 'संविधान दिवस' है. इसी दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को मंजूरी दी थी. इस संविधान ने देश के हर नागरिक को सशक्त बनाया. यह वह संविधान है जिसे हमने खुद बनाया है. संविधान के निर्माण में उत्तर प्रदेश ने बहुत अहम भूमिका निभाई है.

यह भी पढ़ें | यूपी में BJP की बड़ी बैठक, CM योगी ने उठाया फर्जी वोटर्स का मुद्दा, SSR को लेकर 25 फिसड्डी जिलों के नाम भी लिए