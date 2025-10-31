विज्ञापन
डॉ. मोहपात्रा के मुताबिक, नवंबर महीने के दौरान जब रात में तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा, आम लोग उतना ठंड महसूस नहीं करेंगे जितना वो नवंबर महीने में आम तौर पर करते रहे हैं.

नवंबर में देश के अधिकांश हिस्सों में दिन ठंडे और रातें गर्म रहने का पूर्वानुमान: IMD
नई दिल्ली:

इस साल नवम्बर महीने में देश के अधिकतर मैदानी इलाकों में दिन का तापमान औसत से कम रहने का पूर्वानुमान है, जबकि रात में न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने की अनुमान है. भारत मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल ने शुक्रवार को "Monthly Outlook for Rainfall and Temperature for November 2025" रिपोर्ट में ये पूर्वानुमान जारी किया है.

रिपोर्ट जारी करने के बाद डायरेक्टर जनरल डॉ. एम मोहपात्रा ने एनडीटीवी से कहा कि नवंबर महीने में देश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य या सामान्य से ज्यादा होने का पूर्वानुमान है. जब औसत से अधिक बारिश होती है, आसमान में बादल ज्यादा होते हैं. ऐसे में देश के अधिकतर हिस्सों में मैदानी इलाकों में नवंबर महीने में दिन में Max Temperatures औसत से कम रहने का अनुमान है और night temperatures above normal रहेगा".

डॉ. मोहपात्रा के मुताबिक, नवंबर महीने के दौरान जब रात में तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा, आम लोग उतना ठंड महसूस नहीं करेंगे जितना वो नवंबर महीने में आम तौर पर करते रहे हैं. मौसम विभाग के प्रमुख के मुताबिक, इस बार नवंबर महीने में दिन के समय तापमान सामान्य से कम रहेगा, इस वजह से आम लोग दिन में जितना ठण्ड नवंबर महीने में महसूस करते रहे हैं, इस साल वो ठण्ड ज़्यादा महसूस कर सकते हैं.  

भारत मौसम विभाग ने "Monthly Outlook for Rainfall and Temperature for November 2025" रिपोर्ट में कहा है कि नवंबर के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत (South Peninsular India) में, विशेषकर तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, केरल और माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बारिश सामान्य  (77-123% of Long Period Average (LPA)) रहने की अधिक संभावना है. देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है, सिवाय उत्तर-पश्चिम भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, जहाँ नवंबर 2025 के दौरान सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है. 

