School Leave Today: भारी बारिश के चलते इन जिलों में स्‍कूल-कॉलेज बंद, क्‍या बैंकों में भी रहेगी छुट्टी? ये रही पूरी जानकारी

Heavy Rains Alert: तमिलनाडु के अलावा बारिश की वजह से सोमवार को पुडुचेरी और कराईकल इलाकों के स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान किया गया है.

School leave Today: तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज कई जिलों में स्‍कूल-कॉलेज बंद रहेंगे

School Open or Close Today: उत्तर भारत में कश्‍मीर से लेकर दक्षिण भारत में कन्‍याकुमारी तक इन दिनों मौसम में काफी बदलाव देखा जा रहा है. उत्तर भारत में जहां ठंड बढ़नी शुरू हुई है, वहीं दक्षिण में बारिश का अलर्ट जारी किया  गया है. तमिलनाडु में भारी बारिश के अलर्ट को लेकर कई जिलों के जिलाधिकारियों ने 24 नवंबर, सोमवार को स्‍कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है. वहीं पुडुचेरी के गृह मंत्री ए नमस्सिवयम ने बारिश की वजह से सोमवार को पुडुचेरी और कराईकल इलाकों के स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान किया है. हालांकि प्रशासनिक कार्यालयों और बैंकों में छुट्टी को लेकर कोई सूचना जारी नहीं की गई है, यानी सारे दफ्तर और बैंक खुले रहेंगे. 

कहां-कहां रहेगी स्‍कूलों में छुट्टी?

तमिलनाडु के कई जिलों ने सोमवार को स्कूल की छुट्टी का ऐलान किया है. जिला कलेक्टर एमएस प्रशांत ने सोमवार को कल्लाकुरिची जिले के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है. रामनाथपुरम के जिला कलेक्टर सिमरनजीत सिंह ने भी भारी बारिश की वजह से स्कूलों में एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया है. दूसरी ओर पुडुचेरी के गृह मंत्री नमस्सिवयम ने बारिश की वजह से सोमवार को पुडुचेरी और कराईकल इलाकों के स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान किया है. 

बारिश की वजह से विरुधुनगर, तंजावुर, तिरुचि, पुडुकोट्टई, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, तिरुवरुर, अरियालुर और करूर जिलों के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है.

SDRF की टीमें भेजी गईं 

कई जिलों में भारी बारिश के अनुमान को देखते हुए, तमिलनाडु सरकार ने स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) की तीन टीमों को थूथुकुडी और तिरुनेलवेली भेजा है. SDRF की दो टीमें थूथुकुडी भेजी गई हैं, जबकि एक टीम तिरुनेलवेली भेजी गई है.

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने प्रेस रिलीज में बताया है कि कुड्डालोर, अरियालुर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, तिरुवरुर, तंजावुर, पुदुक्कोट्टई, शिवगंगा, मदुरै, विरुधुनगर और रामनाथपुरम ज़िलों में भारी बारिश का अनुमान है. सरकार ने इन जिलों के जिलाधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. 

