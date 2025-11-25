विज्ञापन
अगले 2-3 दिन सावधान! शीत लहर बरपाएगी कहर, पहाड़ों की बर्फबारी से दिल्ली NCR में पलटा मौसम

Delhi NCR Weather Alert: दिल्ली एनसीआर में शीत लहर का असर दिखने लगा है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप बढ़ेगा, न्यूनतम पारा तेजी से नीचे आ रहा है.

अगले 2-3 दिन सावधान! शीत लहर बरपाएगी कहर, पहाड़ों की बर्फबारी से दिल्ली NCR में पलटा मौसम
Delhi Weather News
  • दिल्ली NCR में अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है
  • उत्तराखंड, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी से शीत लहर और बढ़ने की संभावना है
  • पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाए रहने और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है
नई दिल्ली:

दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रह सकता है. उत्तराखंड, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी से शीत लहर का प्रकोप बढ़ने के आसार हैं. मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का असर देखने को मिल सकता है. नोएडा और गाजियाबाद में पारा नीचे आया. बागपत, सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर, मेरठ तक ग्रामीण इलाकों तक कोहरे का असर दिख रहा है. 

दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान 1 डिग्री और नीचे आ सकता है. न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. जबकि अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. दिल्ली और आसपास के इलाकों में पश्चिमी क्षेत्र की ओर से तेज हवाओं से भी शीत लहर बढ़ने की चेतावनी मौसम वैज्ञानिकों ने दी है. 

गिरने लगा पारा

  • 2 डिग्री तक गिरावट तापमान में होगी 
  • 10 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान दिल्ली में 
  • 11 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान NOIDA में
  • 11 डिग्री न्यूनतम तापमान गाजियाबाद में
  • 10 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर गुरुग्राम में  
Delhi Weather

Delhi Weather


पिछले 24 घंटे में मौसम ने मारी पलटी

दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान 2 डिग्री गिरकर 9.3 डिग्री पर आ गया. जबकि अधिकतम तापमान भी 0.6 डिग्री लुढ़क गया. दिल्ली में सफदरजंग, पालम, लोधी रोड, आया नगर, राजघाट, मयूर विहार, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी पारा तेजी से नीचे आया है. अगले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ने का अनुमान भी है. 

राजस्थान में सबसे ज्यादा ठंड का असर दिख रहा है. माउंट आबू और फतेहपुर सीकर जैसे इलाकों में पारा 6-7 डिग्री तक पहुंच गया है. नागौर और सीकर जिलों में भी गलाने वाली ठंड का असर दिखना शुरू हो गया है. 

तमिलनाडु में भारी बारिश

तमिलनाडु में 25-27 नवंबर के दौरान, केरल में 24-26 नवंबर के दौरान और लक्षद्वीप में 24 नवंबर और 29 नवंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भारी बारिश का अलर्ट है. 29 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है. अगले 4-5 दिनों के दौरान इन इलाकों में तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है. 

delhi

delhi

