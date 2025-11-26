Cyclone Senyar: बंगाल की खाड़ी में जाग रहा है 'सेन्यार' शेर, जानिए भारत को कितना खतरा

उत्तर भारत में इन दिनों ठंड बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में शेर की तरह दहाड़ वाला सेन्यार चक्रवात उठ रहा है. धीरे-धीरे इसके मजबूत होकर भयावह तूफान में बदलने की संभावना है. इस दौरान 60 से 100 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. सेन्यार तूफ़ान इंडोनेशिया के तट को पार कर चुका है. क्या इसकी वजह से भारत पर भी कोई खतरा मड़रा रहा है, इस सवाल का जवाब भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिया है. उसने बताया है कि सेन्यार तूफान भारत के लिए कितना खतरनाक है.

⚠️ IMD Weather Warning



Cyclonic Storm “Senyar” is active over the Strait of Malacca. Heavy to very heavy rainfall is likely over the Andaman & Nicobar Islands on Nov 26–27, and heavy rain on Nov 28–29, 2025.



Stay alert, stay safe, and follow official advisories. 🌧️… pic.twitter.com/KdizyzzFca — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 26, 2025

चलेंगी तेज हवएं, होगी भीषण बारिश

मौसम विभाग ने 'सेन्यार' तूफान की वजह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है. IMD ने बुधवार तक इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना जताई है. मंगलवार शाम को ही यह पश्चिम की ओर बढ़ने लगा था.आईएमडी ने कहा कि इस तूफान की वजह से इससे तेज़ हवाएं चल सकती हैं. तमिलनाडु, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे दक्षिणी राज्यों में भी इसका असर देखा जा सकता है.इन जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है .दरअसल मलक्का जलडमरूमध्य और बंगाल की खाड़ी में मलेशिया के पास बना निम्न दबाव का क्षेत्र मंगलवार को एक अवदाब में बदल गया था.

बहु मौसम संबंधी चेतावनी



मुख्यबिंदु:



मलक्का स्ट्रेट और उससे सटे उतर-पूर्वी इंडोनेशिया के ऊपर चक्रवाती तूफ़ान "सेन्यार" बना हुआ है। इसके असर से, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कुछ जगहों पर 26 और 27 को भारी से बहुत भारी वर्षा और 28 और 29 नवंबर, 2025 को कुछ जगहों पर भारी वषा की… pic.twitter.com/ULZ0p2roE0 — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 26, 2025