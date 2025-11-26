विज्ञापन
Cyclone Senyar: बंगाल की खाड़ी में जाग रहा है 'सेन्यार' शेर, जानिए भारत को कितना खतरा

Cyclone Senyar: बंगाल की खाड़ी में उठ रहे इस चक्रवात को 'सेन्यार' नाम दिया गया है. ये नाम उसे संयुक्त अरब अमीरात ने दिया था. इसका मतलब शेर होता है. IMD ने बताया कशेर की तरह दहाड़ वाले इस तूफान का भारत पर क्या असर होगा.

नई दिल्ली:

उत्तर भारत में इन दिनों ठंड बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में शेर की तरह दहाड़ वाला सेन्यार चक्रवात उठ रहा है. धीरे-धीरे इसके मजबूत होकर भयावह तूफान में बदलने की संभावना है. इस दौरान 60 से 100 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. सेन्यार तूफ़ान इंडोनेशिया के तट को पार कर चुका है. क्या इसकी वजह से भारत पर भी कोई खतरा मड़रा रहा है, इस सवाल का जवाब भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिया है. उसने बताया है कि सेन्यार तूफान भारत के लिए कितना खतरनाक है.

चलेंगी तेज हवएं, होगी भीषण बारिश

मौसम विभाग ने 'सेन्यार' तूफान की वजह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है. IMD ने बुधवार तक इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना जताई है. मंगलवार शाम को ही यह पश्चिम की ओर बढ़ने लगा था.आईएमडी ने कहा कि इस तूफान की वजह से इससे तेज़ हवाएं चल सकती हैं. तमिलनाडु, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे दक्षिणी राज्यों में भी इसका असर देखा जा सकता है.इन जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है .दरअसल मलक्का जलडमरूमध्य और बंगाल की खाड़ी में मलेशिया के पास बना निम्न दबाव का क्षेत्र मंगलवार को एक अवदाब में बदल गया था.

भारत में कहां-कहां होगा सेन्यार चक्रवात का असर?

  • सेन्यार तूफान की वजह से 26 और 27 नवंबर को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.
  • 28 और 29 नवंबर को भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है.
  • दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और दक्षिण श्रीलंका और भूमध्यरेखीय हिंद महासागर के आस-पास के इलाकों में एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है.
  • इसका असर खासतौर पर तमिलनाडु में 26 नवंबर से 1 दिसंबर के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश के तौर पर देखा जा सकता है.
  • 29 और 30 नवंबर को भी कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.
  • तटीय आंध्र प्रदेश और यनम और रायलसीमा में भी कुछ जगहों पर 29 और 30 नवंबर को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.

इस चक्रवात का नाम 'सेन्यार' कैसे पड़ा?

बंगाल की खाड़ी में उठ रहे इस चक्रवात को 'सेन्यार' नाम दिया गया है. ये नाम उसे संयुक्त अरब अमीरात ने दिया था. इसका मतलब शेर होता है. यह उत्तरी हिंद महासागर के चक्रवाती तूफानों की लिस्ट में अगला नाम है.

भारत में कहां से होकर गुजरेगा 'सेन्यार' चक्रवात?

29-30 नवंबर के आसपास सेन्यार के तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के तट से होकर गुजरने की संभावना बनी हुई है, इसीलिए भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है. मंगलवार को ऐहतियातन तमिलनाडु के कई हिस्सों में स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए थे.

    किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा चक्रवात सेन्यार?

    बंगाल की खाड़ी में उठरहा चक्रवात 26 नवंबर को पश्चिम-उत्तर-पश्चम दिशा में आगे बढ़ने लगेगा. IMD के मुताबिक, अब तक ये साफ नहीं है कि साइक्लो बनने के बाद ये किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा. ये अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है कि तटीय बंगाल के कुछ हिस्से जरूर प्रभावित हो सकते हैं.

