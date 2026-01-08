'मुझे लेटने को कहा और...' नेशनल शूटर के संग कोच ने की अश्लील हरकत, पीड़िता ने सुनाई आपबीती

- नेशनल लेवल की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटर ने कोच अंकुश भारद्वाज पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है.
- आरोप है कि कोच ने मैच के बाद होटल के कमरे में पीड़िता के साथ अनुचित व्यवहार किया और धमकी दी थी.
- पीड़िता ने बताया कि कोच ने मदद के बहाने उसे लेटने को कहा और जबरदस्ती की कोशिश की थी.
खेल जगत से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है. एक उभरती हुई नेशनल लेवल की 10-मीटर एयर पिस्टल शूटर ने भारतीय शूटिंग टीम के कोच अंकुश भारद्वाज पर गंभीर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि मैच के बाद 'एनालिसिस' के बहाने उसे होटल के कमरे में ले जाया गया, जहां कोच ने उसकी मर्यादा को ठेस पहुंचाई और किसी को बताने पर करियर तबाह करने की धमकी दी.
घटना 16 दिसंबर की है. पीड़िता का दिल्ली की डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में नेशनल मैच था. मैच के बाद कोच अंकुश भारद्वाज ने उसे मैच पर चर्चा करने के लिए सूरजकुंड स्थित ताज होटल बुलाया. पहले कोच ने उसे लॉबी में बैठने को कहा, लेकिन बाद में बात करने का हवाला देकर अपने कमरे में ले गया.
मदद के बहाने गलत काम करने की कोशिश
पीड़िता के मुताबिक, चर्चा के दौरान जब उसने अपनी पीठ और कंधे के दर्द का जिक्र किया, तो कोच ने मदद के बहाने उसे लेटने को कहा. आरोप है कि इसके बाद कोच ने जबरदस्ती की और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं. जब लड़की ने विरोध किया और चिल्लाई, तब जाकर कोच पीछे हटा.
धमकी देकर चुप रहने को कहा
पीड़िता ने बताया कि होटल से निकलते वक्त कोच ने उसे धमकी दी 'याद रखना, कुछ नहीं हुआ है. सामान्य व्यवहार करो, वरना मैं तुम्हारे परिवार और करियर को बर्बाद कर दूंगा.'
डर और सदमे की वजह से पीड़िता कई दिनों तक चुप रही. उसने अपनी पढ़ाई और परीक्षाओं का बहाना बनाकर खुद को सबसे अलग कर लिया था. लेकिन जब वह दिसंबर के अंत में मोहाली में अपनी एक सहेली (जो खुद भी एक शूटर है) से मिली, तो पता चला कि अंकुश भारद्वाज ने उस लड़की के साथ भी इसी तरह की हरकतें की थीं. इसके बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और 4 जनवरी को अपनी मां को पूरी सच्चाई बताई.
लड़कियों के बेड पर लेट गया कोच
शिकायत में एक और घटना का जिक्र किया गया है. 10 दिसंबर को मोहाली में, जब शूटर लड़कियां एक Airbnb में ठहरी हुई थीं, तब कोच बिना बताए सुबह-सुबह उनके कमरे में घुस गया और उनके बेड पर लेट गया. इस घटना से भी लड़कियां काफी असहज और डरी हुई थीं.
अंकुश भारद्वाज शूटिंग की दुनिया का एक बड़ा नाम हैं. वे भारतीय शूटिंग टीम के कोच हैं. खुद कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट रहे हैं. उनकी पत्नी अंजुम मौदगिल भी दो बार की ओलंपियन हैं. वे मोहाली में 'साल्वो शूटिंग रेंज' भी चलाते हैं.
पीड़िता ने की न्याय की मांग
पीड़िता की मां ने प्रशासन से अपील की है कि होटल के CCTV फुटेज को तुरंत कब्जे में लिया जाए ताकि सबूतों से छेड़छाड़ न हो सके. परिवार का कहना है कि आरोपी काफी रसूखदार है, इसलिए उन्हें डर है कि वह जांच को प्रभावित कर सकता है.
