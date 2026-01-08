दिल्ली तुर्कमान गेट हिंसा मामले में अब तक क्या-क्या हुआ, हर एंगल से जांच में जुटी दिल्ली पुलिस, जानें- सभी बड़े अपडेट्स

- दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए SIT गठित की गई है.
- पुलिस ने 50 संदिग्धों की पहचान कर उन्हें पकड़ने और सोशल मीडिया सामग्री की जांच करने के लिए टीमें बनाई हैं.
- समाजवादी पार्टी के एक नेता की मौके पर मौजूदगी का वीडियो पुलिस के पास है और उनकी भूमिका की जांच की जा रही है.
दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में आधी रात को हुई हिंसा के मामले में जांच तेज हो गई है. अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पथराव, पुलिसकर्मियों के घायल होने और साजिश की आशंका के बाद दिल्ली पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर दी है. अब तक इस पूरे मामले में कई अहम घटनाक्रम सामने आए हैं.
जांच के लिए स्पेशल टीम गठित
दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट हिंसा की जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई है. अब तक करीब 50 लोगों की पहचान की जा चुकी है. अलग-अलग टीमों को टास्क दिए गए हैं. एक टीम पथराव करने वालों की पहचान और गिरफ्तारी पर काम कर रही है. दूसरी टीम सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, पोस्ट और भड़काऊ कंटेंट की जांच कर रही है.
सियासी एंगल भी जांच के दायरे में
समाजवादी पार्टी के एक नेता की मौके पर मौजूदगी का वीडियो दिल्ली पुलिस के पास है. वीडियो की वेरिफिकेशन की जा रही है. उनकी भूमिका की जांच होगी कि वे वहां क्यों और किस मकसद से मौजूद थे. जरूरत पड़ी तो पूछताछ भी की जा सकती है.
पुलिस को साजिश की आशंका
पुलिस इस पूरे मामले को साजिश, उकसावे और प्लानिंग के एंगल से भी देख रही है. हर पहलू की जांच जारी है.
पांच आरोपी जेल भेजे गए
पथराव मामले में पांच आरोपियों- शहनवाज, मोहम्मद आरिब, मोहम्मद कासिफ, मोहम्मद अदनान और मोहम्मद कैफ को देर रात जज के सामने पेश किया गया. कोर्ट ने पांचों को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आरोपियों को पटपड़गंज स्थित सिखा अपार्टमेंट में जज के सामने पेश कर जेल भेजा गया.
FIR में क्या है?
NDTV के पास मौजूद एक्सक्लूसिव FIR के मुताबिक, चांदनी महल थाने के कॉन्स्टेबल संदीप के बयान पर केस दर्ज हुआ. FIR में कहा गया है कि कोर्ट के आदेश पर MCD द्वारा फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध कब्जा हटाया जा रहा था. रात 12:40 बजे बैरिकेडिंग के दौरान 30–35 लोगों की भीड़ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ी. BNSS की धारा 163 लागू होने की घोषणा के बावजूद भीड़ नहीं मानी. बैरिकेड तोड़े गए और पुलिस पर पथराव किया गया. पथराव में SHO समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए. एक उपद्रवी ने कॉन्स्टेबल से लाउड हेलर छीनकर तोड़ दिया.
फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हुआ बड़ा एक्शन
कार्रवाई में 10-17 बुलडोजर और JCB मशीनें, 70 से ज्यादा डंपर, 150 से अधिक MCD कर्मचारी शामिल रहे. इस एक्शन की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा के लिए 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 9 जिलों के DCP रैंक अधिकारी तैनात थे. ड्रोन कैमरों से पूरे इलाके की निगरानी की गई और मस्जिद की ओर आने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई.
दिल्ली पुलिस का कहना है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी, सियासी भूमिका की जांच, सोशल मीडिया से जुड़े सबूत के आधार पर आगे और कार्रवाई की जाएगी.
