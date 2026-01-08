दिल्ली तुर्कमान गेट हिंसा मामले में अब तक क्या-क्या हुआ, हर एंगल से जांच में जुटी दिल्ली पुलिस, जानें- सभी बड़े अपडेट्स

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में आधी रात को हुई हिंसा के मामले में जांच तेज हो गई है. अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पथराव, पुलिसकर्मियों के घायल होने और साजिश की आशंका के बाद दिल्ली पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर दी है. अब तक इस पूरे मामले में कई अहम घटनाक्रम सामने आए हैं.

जांच के लिए स्पेशल टीम गठित

दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट हिंसा की जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई है. अब तक करीब 50 लोगों की पहचान की जा चुकी है. अलग-अलग टीमों को टास्क दिए गए हैं. एक टीम पथराव करने वालों की पहचान और गिरफ्तारी पर काम कर रही है. दूसरी टीम सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, पोस्ट और भड़काऊ कंटेंट की जांच कर रही है.

सियासी एंगल भी जांच के दायरे में

समाजवादी पार्टी के एक नेता की मौके पर मौजूदगी का वीडियो दिल्ली पुलिस के पास है. वीडियो की वेरिफिकेशन की जा रही है. उनकी भूमिका की जांच होगी कि वे वहां क्यों और किस मकसद से मौजूद थे. जरूरत पड़ी तो पूछताछ भी की जा सकती है.

पुलिस को साजिश की आशंका

पुलिस इस पूरे मामले को साजिश, उकसावे और प्लानिंग के एंगल से भी देख रही है. हर पहलू की जांच जारी है.

पांच आरोपी जेल भेजे गए

पथराव मामले में पांच आरोपियों- शहनवाज, मोहम्मद आरिब, मोहम्मद कासिफ, मोहम्मद अदनान और मोहम्मद कैफ को देर रात जज के सामने पेश किया गया. कोर्ट ने पांचों को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आरोपियों को पटपड़गंज स्थित सिखा अपार्टमेंट में जज के सामने पेश कर जेल भेजा गया.