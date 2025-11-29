विज्ञापन
माजिद हुसैन ने ये बयान नगर परिषद चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के प्रचार के दौरान दिया है. वाशिम नगर अध्यक्ष पद के लिए AIMIM की तरफ से मोहम्मद काजीम बतौर उम्मीदवार मैदान में हैं. 

जिस दिन हमारा वक्त आएगा उस दिन... AIMIM के विधायक का विवादित बयान, वीडियो हुआ वायरल
  • AIMIM के हैदराबाद विधायक माजिद हुसैन ने वाशिम में चुनावी जनसभा के दौरान विवादित बयान दिया है
  • माजिद हुसैन ने कहा कि AIMIM कोई बच्चों का खेल नहीं है और गली-गली कम पड़ जाएगी
  • यह बयान नगर परिषद चुनाव में AIMIM के उम्मीदवार मोहम्मद काजीम के प्रचार के दौरान दिया गया है
वाशिम:

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के एक विधायक का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. ये वीडियो एक चुनावी जनसभा का बताया जा रहा है. ये वीडियो वाशिम का है, जहां हैदराबाद के विधायक माजिद हुसैन ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि AIMIM कोई बच्चों का खेल नहीं है. जब हमारा वक्ता आएगा तो गली-गली कम पड़ जाएगी. माजिद हुसैन ने ये बयान नगर परिषद चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के प्रचार के दौरान दिया है. वाशिम नगर अध्यक्ष पद के लिए AIMIM की तरफ से मोहम्मद काजीम बतौर उम्मीदवार मैदान में हैं. 

वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि माजिद हुसैन एक जनसभा में अपने समर्थकों के बीच पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने अपनी बुलंद आवाज में पहले समर्थकों से कहा कि जब हमारे पे आएगी ना तो गली कम पड़ जाएगी. इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा अगर शरीयत पर दखलअंदाजी की गई तो सही नहीं होगा. इस जनसभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. 
 

