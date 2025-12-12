विज्ञापन
EXCLUSIVE: ओवैसी और हुमायूं कबीर बनाएंगे मोर्चा, हो गया कन्फर्म... AIMIM ने बताई आगे की प्लानिंग

NDTV को EXCLUSIVE इंटरव्यू में AIMIM के बंगाल प्रमुख इमरान सोलंकी ने कन्फर्म किया कि हम हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करेंगे और चुनाव में सीटें भी शेयर करेंगे.

  • TMC के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर और ओवैसी पश्चिम बंगाल में चुनावी गठबंधन करेंगे और सीटें साझा करेंगे
  • AIMIM के बंगाल अध्यक्ष इमरान सोलंकी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि ओवैसी की कबीर से बात हो रही है
  • सोलंकी ने कहा कि हम बंगाल चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लडे़ंगे. पिछली बार से हमारा संगठन मजबूत हुआ है
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. तृणमूल कांग्रेस से बाहर किए जाने के बाद विधायक हुमांयू कबीर और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर मोर्चा बना रहे हैं. कबीर तो कई दिनों से यह बात कह रहे थे, लेकिन   AIMIM इनकार करती आ रही थी. अब  AIMIM के बंगाल प्रेसिडेंट इमरान सोलंकी ने NDTV  से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस मोर्चे की पुष्टि कर दी है. उन्होंने कहा है कि हम मिलकर गठबंधन करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे. 

हुमायूं कबीर से ओवैसी की हो रही बातचीत

पश्चिम बंगाल में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष इमरान सोलंकी ने एनडीटीवी को बताया कि मेरी मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर से मुलाकात हुई है. ओवैसी साहब ने भी हुमायूं कबीर से बात की है. दोनों के बीच बातचीत चल रही है. हम हुमायूं कबीर के साथ मिलकर गठबंधन बनाएंगे और चुनाव में सीटें भी शेयर करेंगे. 

मुर्शिदाबाद में कैंप करेंगे ओवैसी, मजबूती से लड़ेंगे

सोलंकी ने कहा कि हम बंगाल चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लडे़ंगे. पिछली बार से हमारा संगठन काफी मजबूत हुआ है. ओवैसी साहब पश्चिम बंगाल को लेकर काफी एग्रेसिव हैं, एक्टिव हैं. वह बंगाल पर काफी ध्यान दे रहे हैं. ओवैसी पश्चिम बंगाल का चुनाव सक्रियता से लड़ेंगे. वह मुर्शिदाबाद में कैंप करेंगे.

AIMIM का दावा, आसानी से जीतेंगे कबीर 

इमरान सोलंकी ने एनडीटीवी को बताया कि मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर और बीरभूम में हमारा मजबूत बेस है. साउथ में कुछ जगह और कोलकाता में भी 2-3 सीटों पर हमारा असर है. वहां हम चुनाव लड़ेंगे और अपने प्रत्याशी उतारेंगे. सोलंकी ने दावा किया कि हुमायूं कबीर बहुत आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं. 

AIMIM का दावा, ममता से मुस्लिम नाराज

AIMIM के प्रदेशाध्यक्ष का कहना था कि इस बार के चुनाव ममता बनर्जी के लिए मुश्किल भरा साबित होने वाला है. उन्होंने कहा कि SIR, वक्फ बिल पर ममता ने जिस तरह से रुख पलटा है, अल्पसंख्यकों ने उस पर गौर किया है. ममता ने अल्पसंख्यकों को नजरंदाज कर दिया है. 

AIMIM के प्रदेश प्रमुख सोलंकी ने बंगाल में बनने वाली बाबरी मस्जिद को लेकर भी अपनी बात रखी. उनका कहना था कि बंगाल के चुनाव में बाबरी मस्जिद एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है. इसका वोटरों पर भी असर पड़ेगा, खासकर उन इलाकों में जहां अल्पसंख्यक ज्यादा संख्या में हैं. 

