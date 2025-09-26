UP में 'आई लव मोहम्मद' वाले पोस्टर पर फिर हो गया बवाल, महिलाएं आपस में क्यों भिड़ीं?

आई लव मोहम्मद के पोस्टर विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के बरेली में बवाल हो गया. मुस्लिम समाज के लोगों ने यहां आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर (I Love Mohammad Controversy) लगाया था और पास में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे. बॉल जाकर पोस्टर पर लग गई. बॉल का पोस्टर पर लगना कुछ लोगों को नागवार गुज़रा. बस फिर क्या था, हो गया बवाल. फिर क्या हुआ आगे पढ़ें.

आई लव मोहम्मद लिखे बैनर पर फिर बवाल

बरेली के कोतवाली इलाके के आज़म नगर में आई लव मोहम्मद लिखे बैनर पर बच्चों की क्रिकेट बॉल लगने से महिलाओं में विवाद हो गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि मामूली सी बात पर दोनों पक्षों की महिलाएं सामने आ गईं और मामला बढ़ता गया. जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई. दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया गया. फिलहाल इलाके में शांति का माहौल है. दोनों ही पक्ष कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते. आपसी सहमति से समझौता हो चुका है.

पोस्टर के साथ बदसलूकी का आरोप

घटनास्थल पर मौजूद मुस्लिम पक्ष के लोगों का यह आरोप है कि किसी दूसरे मोहल्ले की रहने वाली महिला ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर के साथ बदसलूकी की थी. इसके बाद स्थानीय मुस्लिमों ने इसका विरोध किया तो महिला उनसे अपशब्द कहने लगी. बच्चे बॉल खेल रहे थे तो उनकी बॉल भी पोस्टर पर जा लगी. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस क्षेत्र में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है. यहां कभी भी कोई विवाद नहीं हुआ.

क्रिकेट बॉल को लेकर भी हुआ विवाद

फारुख नाम के स्थानीय का कहना है कि क्षेत्र में किसी तरह का कोई धार्मिक विवाद नहीं है. किसी और मोहल्ले की महिला ने आई लव मोहम्मद के पोस्ट से बदसलूकी की थी. इस घटना की शिकायत की गई थी. उनको नहीं पता कि वह महिला आई कहां से थी. फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था कायम है. बच्चों के बीच क्रिकेट खेलने को लेकर जो भी विवाद हुआ था वह अब शांत हो चुका है.

हिंदुओं को गाली देते हैं तब कोई कुछ नहीं कहता

वहीं हिंदू पक्ष की महिला ने कहा कि ये लोग अपने पोस्टर लगा रहे हैं. लेकिन जब हम लोगों के पोस्टर लगाने का समय आता है तो सामने रहने वाली महिला लगाने नहीं देती है. उन्होंने कहा कि जब वह हिंदुओं को गाली देते है तो कोई भी मुस्लिम इस मामले में कुछ भी नहीं बोलता है.