'पछतावा है, तनाव में जी रहा हूं', ₹370 बिरयानी विवाद के बीच हिमांशु जांगड़ा ने Ex बॉस को बताई पूरी कहानी

स्टैंड-अप कॉमेडी शो में दिए बयान से देश भर में खड़े हुए विवाद के बाद हरियाणा के 22 साल के हिमांशु जांगड़ा ने कहा है कि वे 'पछतावे' के साथ जी रहे हैं. उन्हें कानूनी मुश्किलों, सामाजिक बहिष्कार और लगातार ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. उस इवेंट का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

गुरुग्राम की कंपनी 'स्टारविक डिज़ाइन' के इंस्टाग्राम अकाउंट से जारी एक वीडियो में, जांगड़ा ने कंपनी के फाउंडर विवेक विश्वकर्मा से विस्तार से बात की. ये बातचीत जांगड़ा के नौकरी जाने, कानूनी नोटिस मिलने और नेशनल कमीशन फॉर विमेन (NCW) द्वारा कॉमेडियन प्रणीत मोरे के साथ उन्हें समन भेजे जाने के कुछ दिनों बाद हुई.

बातचीत के दौरान जांगड़ा ने कहा, "अभी मेरी हालत बहुत खराब है, मैं बहुत तनाव में हूं. अब जब मैं अपने परिवार को देखता हूं, तो मुझे बहुत पछतावा होता है कि मैं उस शो में क्यों गया."

यह विवाद तब शुरू हुआ जब गुरुग्राम में कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो का एक 'क्राउड-वर्क' सेगमेंट ऑनलाइन तेज़ी से फैल गया. बातचीत के दौरान, जांगड़ा ने एक डेट का ज़िक्र किया जिसमें उन्होंने चिकन बिरयानी की एक प्लेट पर 370 रुपये खर्च किए थे और कहा कि इस खर्च की वजह से उन्हें सेक्सुअल फेवर (यौन संबंध) पाने का हक मिल गया. इस बातचीत के दौरान मोरे को हंसते हुए देखा गया.

इस क्लिप की ऑनलाइन ज़बरदस्त आलोचना हुई और कई दर्शकों ने ऑडियंस में शामिल उस शख्स और कॉमेडियन, दोनों पर महिलाओं के प्रति ज़बरदस्ती वाले रवैये को सामान्य बनाने का आरोप लगाया, बाद में दोनों लोगों ने माफी मांगी.

अपने पुराने बॉस से बातचीत में जांगड़ा ने बताया कि कैसे सोशल मीडिया से शुरू हुआ विवाद धीरे-धीरे उनकी निजी ज़िंदगी तक पहुंच गया है. उन्होंने कहा, "जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दो हफ़्तों से मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है. एक हफ़्ते तक किसी को इसके बारे में पता नहीं था. घर पर या मेरे होमटाउन में किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन पिछले रविवार को मेरे अंकल को इसके बारे में पता चला." उन्होंने बताया कि वायरल हो रहे क्लिप्स को देखने के बाद उनके अंकल ने उन्हें फ़ोन किया और उनसे सफ़ाई मांगी.

जांगड़ा ने कहा, "मेरे अंकल ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि क्या हो रहा है. मैंने उन्हें सब समझाया, तो उन्होंने पूछा कि मैं उस शो में क्यों गया था. उन्होंने मुझे डांटा भी. लेकिन अगले दो दिनों में मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इसके लिए मुझे इतनी नफ़रत झेलनी पड़ेगी. यह वीडियो मेरे रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंच गया."

जांगड़ा के मुताबिक, पड़ोसी उनके परिवार के घर आए और उन टिप्पणियों के बारे में सवाल-जवाब किए. जांगड़ा ने बताया कि पड़ोसी मेरे घर आए और मेरे माता-पिता से कहा कि उनका बेटा इस वीडियो में है. यह बहुत शर्मनाक बात है. तब जाकर परिवार को इस बारे में पता चला. इसके बाद उनके परिवार ने उन्हें घर बुलाया और उनसे इस बारे में बात की. नौकरी जाने के बाद उन पर दबाव और बढ़ गया है.

जांगड़ा ने कहा, "यहां तक तो सब ठीक था. लेकिन जब उन्हें पता चला कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो वे बहुत परेशान हो गए. अब मुझ पर केस चल रहा है, मुझे नोटिस भी मिला है." उन्होंने बताया कि वह इसलिए शामिल हुए थे, क्योंकि यह उनका पहला लाइव कॉमेडी इवेंट था. उन्होंने कहा कि उन्होंने उत्सुकतावश इसमें शामिल होने का फैसला किया था.

उन्होंने कहा, "असल में, मैंने इस शो का एपिसोड पहले देखा था, यह गुड़गांव में पहली बार हो रहा था. यह ज़्यादातर मुंबई में होता है. मैंने सोचा कि चलो एक बार शामिल होते हैं, देखते हैं कैसा है. यह मेरी ज़िंदगी में पहली बार था, जब मैं कोई कॉमेडी शो देख रहा था." जांगड़ा ने दावा किया कि मंच पर उन्होंने जो कहानी सुनाई, उसके कुछ हिस्से पूरी तरह सही नहीं थे.

जांगड़ा ने आगे कहा, "जिस लड़की के बारे में मैं बात कर रहा हूं, हां, मैंने ऐसी ही एक लड़की को डेट किया था. हमारी अच्छी बातचीत हुई थी और हमने काफी समय साथ बिताया था, लेकिन मैंने वहां जो कहा, वह पूरी तरह सच नहीं था. मैंने मन से बातें जोड़ी थीं. मैं मानता हूं कि मैंने वहां कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया. मैं इसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूं."

साथ ही, उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने उस बातचीत को मनोरंजन के तौर पर देखा था, न कि अपनी असल सोच के तौर पर. उन्होंने कहा कि मैंने वहां जो कुछ भी कहा, वह सिर्फ़ 'मनोरंजन' के तौर पर कहा. मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है. जांगड़ा के अनुसार, वेन्यू के अंदर के माहौल ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया. वहां जो हुआ, माहौल ऐसा था कि लोग इसे मनोरंजन के तौर पर ले रहे थे.

उन्होंने कहा कि कॉमेडियन प्रणीत मोरे की प्रतिक्रिया ने भी उनका हौसला बढ़ाया. होस्ट भी इसे मनोरंजन के तौर पर ले रहे थे. उनका आत्मविश्वास देखकर मुझे हिम्मत मिली और मैंने थोड़ा और जोड़ दिया. जब विरोध बढ़ता गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने माफ़ी मांगी और आखिरकार अपना सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया. जांगड़ा ने उन दावों को भी खारिज कर दिया कि उनके नाम से बनाए गए नए सोशल मीडिया अकाउंट उनके हैं.

यह इंटरव्यू तब हुआ जब विश्वकर्मा ने खुद विस्तार से बताया कि इस विवाद का 'स्टारविक डिज़ाइन' पर क्या असर पड़ा और उन्होंने आखिरकार जांगड़ा की नौकरी क्यों खत्म की? NDTV से अलग से बात करते हुए विश्वकर्मा ने कहा कि शुरू में उन्होंने वायरल क्लिप्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. मैं ऑफिस के कामों में व्यस्त था. जब कंपनी के डिजिटल पेजों पर मैसेज, ईमेल और नेगेटिव कमेंट्स की बाढ़ आ गई, तब मैंने पूरा वीडियो देखा.

हालांकि उन्हें वे बातें आपत्तिजनक लगीं, लेकिन विश्वकर्मा ने कहा कि वह व्यवहार उस कर्मचारी जैसा नहीं था जिसे वह जानते थे. उन्होंने कहा, "बातें आपत्तिजनक थीं, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे मैं वर्कप्लेस पर जानता था - वह बिल्कुल अलग व्यक्तित्व था. मैं उसकी सोच जानता हूं. वह काफी अच्छा कर्मचारी है." विश्वकर्मा ने यह भी कहा कि कॉमेडियन प्रणीत मोरे पहले ही दखल दे सकते थे.

शनिवार को जारी अपनी दूसरी सार्वजनिक माफ़ी में, कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने परफॉर्मेंस के दौरान उन टिप्पणियों का विरोध न कर पाने को "समझ की चूक" बताया. मोरे ने कहा, "मैं इस नफ़रत का हकदार हूं, उस आदमी ने कई अपमानजनक बातें कहीं, लेकिन सब हंस रहे थे, इसलिए मैं भी बह गया. यह एक बड़ी गलती थी. मैं उन्हें वहीं रोक सकता था और स्टैंड ले सकता था. मैंने उन्हें एक मंच दिया और इससे मामला तेज़ी से बढ़ गया."

मोरे ने उन लोगों से माफी मांगी जिन्हें दुख पहुंचा था और एक और मौका मांगा. उन्होंने वादा किया कि उनके भविष्य के काम में इस घटना से सीखे गए सबक दिखेंगे.

इस बीच, NCW ने मोरे और जांगड़ा दोनों को 22 जून को होने वाली सुनवाई के लिए बुलाया है. चेयरपर्सन विजया राहटकर ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र लिखकर तुरंत कार्रवाई करने और सात दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (ATR) मांगी है.

आयोग ने कहा, "NCW ने गुरुग्राम में हुए एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो के दौरान हुई घटना की व्यापक मीडिया कवरेज और वायरल वीडियो फुटेज का स्वतः संज्ञान लिया है. इस शो में कथित तौर पर एक महिला के प्रति यौन ज़बरदस्ती और बिना सहमति के किए गए व्यवहार को सही ठहराने वाली टिप्पणियां सार्वजनिक रूप से की गईं और बाद में उन पर तालियां भी बजाई गईं."

आयोग ने चेतावनी दी कि सहमति और गरिमा को कमज़ोर करने वाले व्यवहार को सामान्य मानने के महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक सोच पर व्यापक परिणाम हो सकते हैं.

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