'फिल्म निर्माताओं की उनके प्रयास के लिए सराहना करता हूं' : 'साबरमती रिपोर्ट' देखने के बाद PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (2 दिसंबर) को संसद में फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' देखी. संसद के बालयोगी ऑडिटोरियम में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी. इसे देखने के लिए पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री-सांसद और एक्टर विक्रांत मैसी भी पहुंचे थे. द साबरमती रिपोर्ट 15 नवंबर को थियेटर पर रिलीज हुई थी. फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 7 मिनट है.

स्क्रीनिंग के बाद PM मोदी ने अपने X हैंडल पर फिल्म के मेकर्स की तारीफ की. उन्होंने लिखा- "द साबरमती रिपोर्ट' की स्क्रीनिंग में साथी NDA सांसदों के साथ शामिल हुए. मैं फिल्म के मेकर्स का उनके प्रयासों के लिए सराहना करता हूं."

Joined fellow NDA MPs at a screening of 'The Sabarmati Report.'



I commend the makers of the film for their effort. pic.twitter.com/uKGLpGFDMA