विज्ञापन
विशेष लिंक

वो भागती रही और ये मारता रहा... पत्नी से झगड़े के बाद पति ने बीच सड़क किया खूनी खेल

पूरी घटना का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. देखते-देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. ये मारपीट इतनी भयावह है कि इसे शेयर करना भी कई लोगों के लिए घातक हो सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
वो भागती रही और ये मारता रहा... पत्नी से झगड़े के बाद पति ने बीच सड़क किया खूनी खेल
  • ये घटना कर्नाटक के विजयपुरा जिले के सिंदगी कस्बे की बताई जा रही है.
  • वीडियो आज का ही है और आनंद टॉकीज़ के पास दिनदहाड़े ये दहलाने वाली वारदात हुई.
  • अभी पति-पत्नी दोनों घायल हैं और उन्हें इलाज के लिए सिंदगी तालुक अस्पताल ले जाया गया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें एक पतला-दुबला शख्स अपने चेहरे पर कपड़ा बांध अपनी पत्नी को मारता दिख रहा है. उसके हाथ में कुल्हाड़ी जैसी कोई चीज है, जिससे हर वार पर पत्नी के शरीर से खून निकल रहा है. वो भागती है मगर ये शख्स उसे बार-बार पकड़कर पीटता है. ज्यादातर हमला उसके सिर पर करता है. महिला भागती हुई एक बाइक वाले से टकरा जाती है, पति के हमले में बाइक वाले को भी चोट लगती है, मगर वो भाग निकलता है. इस बीच वो महिला बेसुध हो चुकी होती है. उसी समय दूर से एक आदमी बड़ा पत्थर उठाए भागता हुआ आता है और उस पागल हो चुके पति के सिर पर मारने की कोशिश करता है, पति से पत्थर पत्नी पर गिरता है, मगर उसे तो होश ही नहीं है. इसके बाद पत्थर की चोट से लहूलुहान पति अपनी पत्नी को बेसुध छोड़ आगे बढ़ जाता है, मगर किसी चीज से टकराकर खुद भी गिर जाता है.

कहां की है घटना

ये घटना कर्नाटक के विजयपुरा जिले के सिंदगी कस्बे की बताई जा रही है. वीडियो आज का ही है और आनंद टॉकीज़ के पास दिनदहाड़े ये दहलाने वाली वारदात हुई. पूरी घटना का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. देखते-देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. आरोपी पति की पहचान यमनप्पा मदार (60) के रूप में हुई है. पता चला कि ये अपनी पत्नी अनुसूया मदार (50) के साथ कहीं पैदल ही जा रहा था. जाते-जाते अचानक किसी बात पर दोनों का झगड़ा हुआ और फिर पति राक्षस बन गया.

महिला का फिर क्या हुआ 

ये मारपीट इतनी भयावह है कि इसे शेयर करना भी कई लोगों के लिए घातक हो सकता है. अभी पति-पत्नी दोनों घायल हैं और उन्हें इलाज के लिए सिंदगी तालुक अस्पताल ले जाया गया है. पुलिस का कहना है कि अब उनकी हालत स्थिर है. पुलिस ने यमनप्पा मदार को हिरासत में ले लिया है और हिंसक झड़प के कारणों का पता लगाने के लिए उनके बयानों का इंतज़ार कर रही है. इस वीडियो से ये साफ होता है कि लोग छोटी-छोटी बातों पर अपने सबसे प्रिय लोगों पर भी इतने हिंसक हो जा रहे हैं कि उस समय अगर उनकी जान भी चली जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता. ऐसी स्थिति आने से पहले ही अगर एक पक्ष बात को संभाल ले तो शायद स्थिति से बचा जा सकता है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Husband Wife Bloody Fight, On Road Husband Wife Fight, Man Attacks Wife With Machete, Man Brutally Attacked Wife, Husband Attacks Wife
Get App for Better Experience
Install Now