झारखंड : पति ने चाकू से हमला कर पत्नी को किया घायल, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

झारखंड के गिरिडीह जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के जोगीटांड 7 नंबर इलाके में सोमवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां घरेलू विवाद की वजह से एक युवक ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया. पीड़िता की पहचान कंचन देवी के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति का नाम गोपी दास है. घटना के बाद कंचन को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है.

घटना को अंजाम देने के बाद फरार हुए आरोपी गोपी दास को मुफ्फसिल थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है. परिवार के सदस्यों और स्थानीय प्रतिनिधियों के अनुसार, कंचन और गोपी ने प्रेम विवाह किया था. पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच घरेलू विवाद भी चल रहा था, जिसके चलते कंचन अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई थी. सोमवार को पुलिस ने कंचन को ढूंढ निकाला और दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समझौता कराया गया.

समझौते के बाद कंचन और गोपी अपने घर लौट रहे थे, इसी दौरान रास्ते में गोपी ने अचानक अपनी पत्नी पर हमला कर दिया. महिला की सास किरण देवी ने बताया कि वह आगे-आगे चल रही थीं, जबकि कंचन और गोपी पीछे थे. तभी उन्हें सूचना मिली कि कंचन का गला रेत दिया गया है. थाना प्रभारी ने बताया कि समझौते के बाद दोनों पक्षों ने बांड भरकर घर लौटने की सहमति दी थी. लेकिन रास्ते में गोपी ने अपनी पत्नी पर हमला कर दिया और फरार हो गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.