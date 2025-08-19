विज्ञापन
दिल्‍ली में दृश्‍यम! शातिर पति ने पत्नी को 5 दिन तक पिलाया कीटनाशक, दी जहरीली गोलियां, और फिर...

शबाब इतना शातिर था कि उसने पत्‍नी की हत्‍या करने के बाद अमरोहा जाकर उसके ही फोन से मैसेज किया. इसमें उसने लिखा मैं भागकर किसी और से शादी करने जा रही हूं.

नई दिल्‍ली:

दिल्ली के महरौली इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी पर बेवफाई का शक करते हुए उसकी हत्या कर दी और शव को अपने साथियों की मदद से कब्रिस्तान में दफना दिया. पुलिस ने गहन जांच के बाद इस हत्याकांड का खुलासा कर पति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामला महरौली थाने का है. 10 अगस्त को 30 साल की महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी एक सहेली ने दर्ज कराई थी. उसे शक था कि महिला को कहीं गलत तरीके से बंधक बनाया गया है. इसी आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. 

क्‍यों की पत्‍नी की हत्‍या 

जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच से खुलासा हुआ कि 31 जुलाई को महिला फातिमा अपने पति शबाब अली और उसके साथियों के साथ कार में दिखाई दी थी, लेकिन उस वक्त वह बेसुध हालत में थी. कड़ी पूछताछ में पेशे से ठेकेदार शबाब अली ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. उसने बताया कि फातिमा के किसी और से अवैध संबंध थे. इसी के चलते वो फातिमा को नशे की गोलियां खिलाकर फतेहपुर बेरी इलाके में उस मकान में ले गया जहां वो एक मकान का निर्माण कार्य करवा रहा था. 

1 अगस्‍त को हुई मौत 

यहां  वह फातिमा को कीटनाशक पिलाता था और बीच-बीच जब उसे दर्द होता तो कंपाउंडर से उसका चेकअप भी करवाता था. 31 जुलाई तक को फातिमा को उसी घर में रखकर कीटनाशक पिलाता रहा, फिर उसे अपने घर महरौली ले आया और इसके बाद 1 अगस्त की रात फातिमा की मौत हो गई. इसके बाद शबाब ने अपने दोस्तों की मदद से फातिमा का शव अगले दिन रात में कार में रखा और फिर अपने साथियों, शाहरुख और तनवीर के साथ चंदनहोला इलाके में एक कब्रिस्तान में दफना आया. 15 अगस्त को एसडीएम की मौजूदगी में कब्रिस्तान से महिला का शव निकलवाया गया.

47 साल का शबाब अली पेंटर और मूल रूप से अमरोहा (यूपी) का रहने वाला. इसमें उसका साथ देने वाले 28 साल का शाहरुख खान पेशे से इलेक्ट्रिशियन है जबकि 25 साल का तनवीर पेंटर है और अररिया, बिहार का रहने वाला है. शव को ठिकाने लगाने में इस्तेमाल की गई कार भी पुलिस ने बरामद कर ली है. एक आरोपी अभी फरार है जिसकी तलाश जारी है. 

पत्‍नी के फोन से किया मैसेज 

शबाब इतना शातिर था कि उसने पत्‍नी की हत्‍या करने के बाद अमरोहा जाकर उसके ही फोन से मैसेज किया. इसमें उसने लिखा मैं भागकर किसी और से शादी करने जा रही हूं. किसी को इसका पता न चले इसके लिए उसने पत्नी के कपड़े गंगनहर के पास फेंक दिए. इसके बाद महिला की सहेली की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की. घर के बाहर लगे सीसीटीवी में वह पत्नी को कंधे पर ले जाता हुआ नजर आया.

पहली बार पूछताछ में शबाब ने कबूल ही नहीं किया कि उसने ही फातिमा की हत्‍या की है. फिर जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि शव को गंगनहर में फेंक दिया है और पुलिस इसी में उलझी रही. फिर जब पुलिस ने उससे आगे की पूछताछ की तो बताया कि हत्या कर शव को महरौली में दफना दिया है. 11 दिन के बाद पुलिस को फातिमा का शव बरामद हो सका. 

Delhi Crime News Hindi, Delhi Crime News In Hindi, Delhi News
