जल्लाद पति ने बीवी को टुकड़ों में काट डाला, दिल निकाल कर हाथ में लिए घूमता रहा

उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के मयनागुड़ी में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. स्थानीय निवासी रमेश रॉय ने कथित तौर पर अपनी पत्नी दीपाली रॉय (45) की हत्या कर दी और उसके शरीर के अंगों को धारदार हथियार से काटकर एक बैग में भर लिया. इसके बाद वह इलाके में घूमता रहा और पड़ोसियों को बैग में रखे अंग दिखाता रहा.

लोगों को अपनी पत्नी का दिल भी दिखाया

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी ने कुछ लोगों को अपनी पत्नी का दिल भी दिखाया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. भयभीत स्थानीय लोगों ने तुरंत पंचायत को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई.

'घर की तलाशी में खून से सना बिस्तर मिला'

मयनागुड़ी पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक सुबल चंद्र घोष ने बताया, "हमें सुबह घटना की सूचना मिली. मौके पर पहुंचने पर मृतका के शरीर के कुछ अंग बरामद किए गए. आरोपी ने ये अंग पड़ोसियों को भी दिखाए. उसके घर की तलाशी में खून से सना बिस्तर मिला. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है."

पुलिस ने दीपाली रॉय के शरीर के शेष हिस्सों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जलपाईगुड़ी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया है. आरोपी की तलाश जारी है.

मयनागुड़ी ग्राम पंचायत की प्रधान नीलिमा रॉय ने कहा कि स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि एक व्यक्ति शव के अंगों से भरा बैग लेकर घूम रहा था और लोगों को दिखा रहा था. यह सुनकर मैंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। इस जघन्य अपराध से पूरा इलाका स्तब्ध है. बताया जा रहा है कि आरोपी के एक बेटा और एक बेटी हैं, जिनकी शादी हो चुकी है.