राजस्थान के श्रीनाथजी में मिला विस्फोटकों का जखीरा, मचा सकता है 10 किमी इलाके में भयंकर तबाही

राजस्थान के नाथद्वारा श्रीनाथजी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने विस्फोटकों से भरे एक पिकअप को जब्त किया है. यह विस्फोटक अवैध बताया जा रहा है.शुरुआती जानकारी के मुताबिक भारी मात्रा में विस्फोटक आमेट क्षेत्र से नाथद्वारा की ओर ले जाया जा रहा था.पुलिस के चालक और अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विस्फोटक कहां से आया और कहां ले जाया जा रहा था.

कितना अधिक है विस्फोटक की मात्रा

पुलिस ने जिस गाड़ी का जब्त किया है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली है. इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यदि उसमें एक बार में ब्लास्ट हो जाता तो करीब 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता था.

पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर पिकअप को सुरक्षित करते हुए उसमें मिले विस्फोटक की गणना शुरू कर दी है. अधिकारी इस बात का पता लगा रहे हैं कि विस्फोटक सामग्री की प्रकृति क्या है. वह कहां से आया है. वह कहां ले जाया जा रहा था. पुलिस ने इन सभी पहलुओं की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.पुलिस यह भी पता लगा रही है कि यह विस्फोटक सामग्री किस उद्देश्य से और किसके द्वारा भेजी जा रही थी.इसके लिए पुलिस वाहन चालक और गाड़ी में मिले लोगों से पूछताछ कर रही है.

ये भी पढ़ें: 'तेरी लल्ली-शल्लियों को भी मार सकते थे...', गोल्डी के धमकी वाले ऑडियो में लॉरेंस के लिए ये क्या कोडवर्ड?

पाकिस्तान ने हद कर दी... श्रीलंका में बाढ़ पीड़ितों को भेजा सड़ा-गला एक्सपायरी डेट वाला खाना, सोशल मीडिया पर मचा बवाल