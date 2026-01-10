बम की तरह कैसे फट जाता है पानी वाला गीजर, ये होता है सबसे बड़ा कारण

Geyser Explosion Reasons: सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए ज्यादातर घरों में गीजर का इस्तेमाल होता है. सुबह से लेकर रात तक हम कई बार इसे चलाते और बंद करते हैं. यह सुविधाजनक तो है, लेकिन कई बार खतरनाक भी हो सकता है. आए दिन गीजर फटने की खबरें आती रहती हैं. कई बार इससे गंभीर घायल होने या आग लगने जैसे हादसे भी हो जाते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पानी गर्म करने वाली गीजर बम की तरह कैसे फट जाता है. इसका सबसे बड़ा कारण क्या है और इससे कैसे बचें. आइए जानते हैं...

1. ओवरहीटिंग

गीजर का थर्मोस्टैट या हीटिंग एलिमेंट अगर सही काम न करे तो पानी ज्यादा गर्म हो सकता है. जब पानी अधिक गर्म होता है, तो टैंक के अंदर दबाव बढ़ जाता है. इस दबाव से टैंक अचानक फट सकता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि थर्मोस्टैट सही से काम कर रहा है और हीटिंग एलिमेंट को समय-समय पर चेक करें.

2. हाई वाटर प्रेशर

खासकर हाई-राइज बिल्डिंग्स में पानी का प्रेशर बहुत अधिक हो सकता है. गीजर का टैंक हर तरह के दबाव को नहीं संभाल सकता. लगातार हाई प्रेशर से टैंक कमजोर हो जाता है और कभी भी फट सकता है. इस वजह से प्रेशर रिलीफ वाल्व का होना बेहद जरूरी है.

3. खराब सेफ्टी वॉल्व

गीजर में सेफ्टी वॉल्व अतिरिक्त दबाव को बाहर निकालने का काम करता है. अगर यह जाम हो जाए या घिस जाए, तो दबाव टैंक में जमा हो जाता है. यही दबाव अक्सर टैंक फटने का मुख्य कारण बनता है, इसलिए वॉल्व की नियमित जांच और साफ-सफाई जरूरी है.

4. सेडिमेंट बिल्डअप

पानी में मौजूद खनिज और मैल समय के साथ टैंक के नीचे जम जाते हैं. यह जमाव हीटिंग को प्रभावित करता है, जिससे पानी ओवरहीट हो सकता है. लगातार सेडिमेंट जमा होने से दबाव बढ़ता है और गीजर फट सकता है.

5. जंग और पुराना होना

समय के साथ टैंक जंग खा जाता है और कमजोर हो जाता है. कमजोर टैंक लगातार दबाव सहन नहीं कर पाता. पुराने और जंग लगे गीजर्स अधिक खतरनाक होते हैं, क्योंकि यह अचानक फट सकते हैं.

केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में क्या है अंतर? जानें कहां सस्ती है पढ़ाई

6. गलत इंस्टॉलेशन

गीजर को अगर गलत पाइप्स या फिटिंग्स के साथ लगाया जाए, तो सिस्टम पर गैर-जरूरी दबाव पड़ता है. यह दबाव धीरे-धीरे टैंक को कमजोर करता है और किसी भी समय फटने का खतरा बढ़ जाता है.

7. नियमित रखरखाव की कमी

गीजर की नियमित सफाई और पार्ट्स बदलना बेहद जरूरी है. बिना रखरखाव के छोटी-मोटी समस्याएं बढ़ती जाती हैं और दबाव असामान्य रूप से बढ़ने लगता है. यही सबसे बड़ा कारण है कि ज्यादातर गीजर्स अचानक फट जाते हैं.

गीजर फटने से पहले किन संकेतों पर ध्यान दें