तेज हवाएं, पेड़ गिरे, बिजली गुल... किस तरह कहर बरपा रहा है मोंथा, देखें 5 तस्वीरें और वीडियो

मोंथा मतलब सुंगधित फूल. लेकिन बंगाल की खाड़ी से उठा यह तूफान बुधवार रात करीब सात बजे आंध्र प्रदेश तट से फूल नहीं, फायर बनकर टकराया. आंध्र और ओडिसा इससे थरथरा से गए. करीब 90-100 से की किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान आंध्र में घुसा. राहत की बात यह है कि इसके तेवर कुछ ढीले पड़ गए. रात में छह घंटे तक यह करीब 10 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ा.

आंध्र और ओडिशा में क्या हुआ?

‘मोंथा' ने मंगलवार रात आंध्र प्रदेश के तट पर दस्तक दी

पड़ोसी राज्य ओडिशा में भी इसका असर महसूस किया गया

ओडिशा के 15 जिलों में तूफान से भारी बारिश, पेड़ उखड़े

आंध्र में कैसे घुसा मोंथा?

मोंथा तूफान के आंध्र तट से टकराने की प्रक्रिया शाम करीब सात बजे शुरू हुई.

तूफान ने मछलीपट्टनम-कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास आंध्र तट को पार किया.

चक्रवात के तट से गुजरने के दौरान हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी.

मोंथा से आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भारी बारिश, तेज हवाओं से कई पेड़ भी उखड़े

कोनासीमा में ताड़ का पेड़ उखड़कर महिला के ऊपर गिरा, उसकी मौत हो गई.

आंध्र में 38,000 हेक्टेयर फसलें नष्ट ,1.38 लाख हेक्टेयर बागान को नुकसान

मोंथा तूफान से हुए असर के वीडियो देखें

मोंथा चक्रवात की वजह से इतनी तेज हवाएं चलीं कि आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर पेड़ टूट गए. जिसके बाद पुलिस के जवानों ने एपुरुपालेम, वेटापालेम और आसपास के इलाकों में गिरे हुए पेड़ों को हटाकर यातायात को बहाल किया.

VIDEO | Cyclone Montha: Andhra Pradesh Police personnel clear fallen trees and restore traffic movement in Epurupalem, Vetapalem, and nearby areas after strong winds hit the region.



— Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2025

मोंथा के लैंडफॉल के बाद ओडिशा के गंजम जिले के गोपालपुर समुद्र तट पर तेज हवाएं चलीं. हालांकि इस दौरान लोगों को समुद्र में जाने से पहले ऐहतियात बरतने की सलाह दी गई.

मोंथा ने मंगलवार रात को आंध्र प्रदेश के तट को पार कर लिया. इसका असर पड़ोसी राज्य ओडिशा में भी देखा गया. यहां पर 15 जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है. तूफान की शुरुआत शाम करीब 7 बजे हुई. इस दौरान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चलीं और तेज बारिश हुई. चक्रवात के प्रभाव से आंध्र प्रदेश में 38,000 हेक्टेयर में खड़ी फसलें और 1.38 लाख हेक्टेयर में बागवानी फसलें नष्ट हो गईं.

चक्रवात 'मोंथा' से पहले चेन्नई, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर में भारी बारिश हुई. जिससे रिहायशी इलाकों में पानी भर गया. सड़कें और घर पानी में डूब गए हैं और लोग फंस गए हैं.

आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में चक्रवात मोंथा की वजह से मंगिनापुडी समुद्र तट पर तेज हवाओं का असर तट पर देखा गया. इस दौरान एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर रहीं.

मोंथा तूफान की वजह से विशाखापत्तन में तट पर ऊंची लहरें उठने लगीं. वहीं मोंथा के प्रभाव के बीच चेन्नई में मछुआरे अलर्ट दिखे. उन्होंने एहतियात के तौर पर अपनी नावों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाए.

प्रचंड चक्रवाती तूफ़ान 'मोंथा' कमजोर होकर चक्रवाती तूफ़ान में परिवर्तित हो चुका है. भारत मौसम विभाग के मुताबिक, 29 अक्टूबर को तड़के 2. 30 बजे यह लगभग नरसापुर (आंध्र प्रदेश) से 20 किमी पश्चिम-उत्तरपश्चिम में, मछलीपट्टनम (आंध्र प्रदेश) से 50 किमी उत्तर-पूर्व में, काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) से 90 किमी पश्चिम-दक्षिणपश्चिम में स्थित था. मौसम विभाग ने आगाह किया था कि यह चक्रवाती तूफ़ान अगले दो घंटे अपनी चक्रवाती तूफ़ान 'मोंथा' की तीव्रता बनाए रखेगा उसके बाद अगले छह घंटों के दौरान ये कमजोर होकर गहरे अवदाब में परिवर्तित हो जायेगा.